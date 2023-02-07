100 yılın en büyük felaketi... Uydular yıkımı görüntüledi

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı Türkiye'den gelen haberlerde.

Dün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından dünya adeta Türkiye için seferber olmuş durumda.

dünya basını dün meydana gelen depremler için 'Son 100 yılın en güçlü sarsıntıları' değerlendirmesinde bulunuyor.

Gözden Kaçmasın İngiliz gazeteden depremzedeler için yardım kampanyası... Haberi görüntüle

Pek çok ülke Türkiye'ye desteğini açıklarken yurtdışından yardım ekipleri bölgeye ulaşmaya başladı.

Ekipler deprem bölgesinde enkazdan altında sıkışanları kurtarmak için zamana karşı yarış verirken Çin'den depremin neden olduğu yıkımı gözler önüne seren bir görüntü geldi.

Çin uydusu, depremin merkez üssünün uzaydan görüntülerini çekerek jeolojik felaketin boyutunu ortaya koydu.

Haberin Devamı

Çin'in devlet denetimindeki gazetesi Global Times'ta yer alan habere göre, söz konusu kare 7.7'lik ilk depremin ardından, Changsha merkezli Spacety Co Ltd tarafından çekildi.

Aynı habere göre, Chaohu-1 uydusunu deprem bölgesinin acil durum görüntülemesini yapacak şekilde ayarlandı.

Uydu görüntüsünde, kare içine alınmış 3 yerleşim yeri görünüyor. Şirket daha önce yayınlanmış optik uydu görüntüleriyle karşılaştırıldığında bölgedeki hasarın görülebildiğini belirtiyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler, 6 Şubat Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'yi vuran depremin ardından acil durum harita Uydu hizmetini etkinleştirdi.