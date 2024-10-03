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100 yaşını gören ilk başkan Carter

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Jimmy Carter#Başkan
100 yaşını gören ilk başkan Carter
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 07:00

ABD’nin en önemli başkanları arasında yer alan Jimmy Carter 100 yaşına girdi ve ülkede bir asır yaşayan ilk başkan oldu.

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Carter, ömrünün 80 yıldan fazlasını geçirdiği Georgia eyaletinin Plains kentinde 100’üncü yaşını kutladı. ABD Başkanı Joe Biden, Carter için Beyaz Saray’dan paylaştığı videolu mesajında, “Sen her zaman ulusumuz ve dünya için bir ahlaki güç oldun, Jill, ben ve ailemiz için sevgili bir dost oldun” ifadelerine yer verdi. Mesajında Carter’ın, geçen yıl 96 yaşında ölen eşi Rosalynn Carter’a da yer veren Biden, eski başkanın ülke demokrasisine yaptığı katkılardan övgüyle bahsetti. 1977-1981 yıllarında ABD’nin 39’uncu Başkanı olarak görev yapan Carter, şimdiye kadar “en uzun yaşayan ABD Başkanı” unvanını elinde tutuyor. Yaşamı boyunca 32 kitap yazan ve Nobel Barış Ödülü verilen Carter aynı zamanda, Filistin’de iki devletli bir çözüm için ortaya koyduğu çabalarla biliniyor.

 

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#ABD#Jimmy Carter#Başkan

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