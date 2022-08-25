100 yaşındaki kadın doğum gününde tutukladı… Sebebini öğrenenler şaşkına döndü!

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Avustralyalı eski hemşire Jean Bicketon'ın 100. doğum günü kutlaması kimsenin beklemediği şekilde gerçekleşti.

On yıllarca orduda çalışan Bicketon son derece örnek bir vatandaştı; hiç sarhoş olmadı, ehliyetini hiç kaptırmadı, hayatı boyunca hiçbir yasayı çiğnemedi ve elbette hiçbir zaman tutuklanmadı.

Ancak sosyal medyadan paylaşılan doğum günü partisi fotoğraflarında Jean’in yanında polis memurları duruyordu ve elleri de kelepçeliydi.

Peki tüm ömrünü yasalara uyarak geçiren bu kadın tam da 100. yaşını kutlarken neden tutuklandı dersiniz?

ÖLMEDEN ÖNCE YAPMAK İSTEDİĞİ ŞEY BUYDU

İnsanların yaşamları boyunca yerine getirmek istedikleri farklı istekleri vardır. Bazıları ünlülerle tanışmak veya egzotik bir yere seyahat etmek isteyebilir. En çok da zengin olmayı ve gönlümüzce para harcamayı isteriz örneğin.

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Ancak yüzüncü yaşını dolduran Jean Bicketon'ın başka bir hayali vardı…

Jean, ölmeden önce yapmak istediği şeyler listesine ‘tutuklanmayı’ yazmıştı. Bicketon'ın ölmeden önce mutlaka yaşamalıyım dediği şeyler arasında kelepçelenmek ve tutuklanmak olması oldukça şaşırtıcı.

Ancak tüm ömrünü örnek vatandaş olarak geçirmiş biri için normalde imkânsız olan bu şeyi istemek belki de o kadar tuhaf değildir.

Victoria polisi, eski hemşireyi sadece kadını mutlu etmek ve dileklerini yerine getirmek için tutukladı.

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POLİSLER GÖZALTINA ALDI

Arzu ettiği gibi, kadın 100. doğum gününü kutlarken polis onu durdurdu ve gözaltına aldı. Hayatı boyunca tutuklanmak arzusuydu ve yetkililer ona en büyük doğum günü hediyesini vermeye karar verdiler.

Daily Mail'e “Hayatımda hiç tutuklanmadım. Onlara hiç sarhoş olmadığımı, hiç tutuklanmadığımı, ehliyetimi hiç kaybetmediğimi ve hiçbir ihlalde bulunmadığımı söyledim.” Diyen kadına polis sahte bir tutuklamayla kelepçe taktı ve onu Narracan Gardens Yaşlı Bakım Evi'nde alıkoydu.

Jean “Oldukça yumuşak olmalarına şaşırdım. Zaten benim kaç katım kadar büyüklerdi.” dedi.

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O ARTIK ÜNLÜ BİRİ!

Plan doğrultusunda huzurevine gelen polis, doğum günü planını diğer sakinlere bildirdi. Sakinleri birinin başının dertteymiş gibi korkutmak istemediler. Bicketon, tutuklandığı partinin bugüne kadarki en sevdiği doğum günlerinden biri olduğunu söyledi ve polislere gününü aydınlattıkları için teşekkür etti.

Bu sevimli hikâyenin fotoğrafları Facebook’da paylaşılıp yayılınca Jean de dünya çapında ünlenmiş oldu…