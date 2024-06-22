100 milyon dolarlık açığı kapadı... Trump bağışlarda Biden’ı geçti

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Cumhuriyetçilerin adayı Trump, mayıs ayında 141 milyon dolar bağış aldı. Demokrat Biden’ın kampanyasına yapılan bağışlar ise 85 milyon dolarda kaldı.

SON SÖZ TRUMP’TA

Nisan ayının başında Biden’ın 100 milyon dolar gerisinde bulunan Trump, iki ay içinde nakit açığını kapatmış oldu. Mayıs ayında tek seferde muhafazakâr milyarder Timothy Mellon’dan 50 milyon dolarlık bağış alarak toplam miktarı 116 milyon dolara yükselten Trump’ın kampanyası, 91 milyon dolar bağış alan Biden’ı geçti. Öte yandan iki rakip arasında haftaya yapılması beklenen canlı TV münazarasının detayları da belli oldu. 27 Haziran’da CNN’de yayınlanacak münazarada adaylar “ekranın hangi köşesinde yer alacaklarını ve kapanış konuşması sırasını” belirlemek için yazı tura attı. Sonuçlara göre Trump ekranın solunda, Biden ise sağında olacak. İlk kapanış konuşmasını Biden yapacak, son sözü ise Trump söyleyecek.