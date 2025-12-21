100 füze… ABD Suriye’de DEAŞ’ı vurdu, 70 hedef

Haberin Devamı

ABD, terör örgütü DEAŞ’ın 13 Aralık’ta Suriye’nin Palmira kentinde iki Amerikalı asker ile bir Amerikalı tercümanın ölümüne yol açan saldırıya geniş çaplı bir operasyon ile misillemede bulundu. DEAŞ’a karşı ‘Şahin Gözü’ Operasyonu’nu başlatan ABD, Suriye’de DEAŞ ile ilintili 70 kadar hedefin 100’den fazla füze ya da bombayla vurulduğunu duyurdu.

CENTCOM’UN AÇIKLAMASI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bu büyük çaplı saldırı, 13 Aralık’ta Suriye’deki ABD ve müttefik kuvvetlere düzenlenen saldırının ardından geldi. CENTCOM güçleri, büyük çaplı saldırıyı gerçekleştirmek için savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve diğer araçları devreye soktu” ifadelerine yer verildi.

Gözden Kaçmasın ABD'de paylaşıma açılan Epstein dosyalarının bir kısmının erişimden kaldırıldığı bildirildi Haberi görüntüle

Suriye güvenlik kaynakları Fransız haber ajansı AFP’ye, ABD’nin saldırılarının Suriye’nin geniş Badia çölünde, Humus, Deyrizor ve Rakka illeri de dahil olmak üzere DEAŞ hücrelerini hedef aldığını ve kara operasyonlarını içermediğini bildirdi. Adı açıklanmayan kaynak hedeflerin çoğunun Palmira’nın kuzeyinde, Irak sınırındaki Deyrizor’a doğru uzanan dağlık bölgede olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

5 KİŞİ ÖLDÜ İDDİASI

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin direktörü Rami Abdülrahman, Deyrizor’da dron biriminin başındaki kişi olmak üzere en az 5 DEAŞ’lının öldürüldüğünü bildirdi. Operasyonun hava saldırılarıyla sınırlı kaldığı, ABD’nin karada konuşlu askerlerinin dahil olmadığı belirtildi. ABD’li bir yetkili, saldırının F-15 Eagle jetleri, A-10 Thunderbolt saldırı uçakları ve AH-64 Apache helikopterleri kullanılarak düzenlendiğini aktardı. HIMARS roket topçularının yanı sıra Ürdün’ün F-16 savaş uçaklarının da devrede olduğu kaydedildi.

TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

Truth Social medya platformundan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Palmira saldırısı sonrasında ‘söz verdiği gibi’ ABD’nin ‘katil teröristlere’ çok ciddi misillemede bulunduğunu kaydetti. ABD’li askerler ve Şam’a bağlı güvenlik güçleri 13 Aralık’ta Palmira yakınlarında saldırıya uğramıştı. Saldırganın Suriye ordusunda yer alan ancak radikal fikirleri nedeniyle görevine son verilmesinin kararlaştırıldığı bir kişi olduğu ortaya çıkmıştı. Amerikalı iki yetkiliye dayanan Amerikan NBC kanalı saldırıların birkaç hafta ya da bir aya yakın süre devam edeceğini öne sürdü.

Haberin Devamı

Operasyonda kullanılan bazı füzelerin üzerine Suriye’de hayatını kaybetmiş Amerikalı askerlerin isimleri yazıldı.

ZAMANLAMASI MANİDAR

CENTCOM söz konusu saldırıdan bu yana ABD ve müttefik güçlerin Suriye ve Irak’ta 10 operasyon yürüttüğünü ve 23 teröristi ölü ya da sağ ele geçirdiğini belirtti. Suriye’de DEAŞ’ın 2019’da yenilgiye uğratıldığı açıklanmış olmasına rağmen, yerleşimden uzak çöllük ve dağlık alanlarda terör hücrelerinin varlığını sürdürdüğü iddia ediliyor. ABD, DEAŞ ile mücadelede terör örgütü PKK’nın uzantısı SDG ile işbirliği yaparken Palmira saldırısı tam da ABD askerinin Şam rejimiyle de DEAŞ’a karşı operasyonlara başladığı bir döneme denk gelmişti. SDG’nin Şam ordusuna entegrasyonu müzakere edilirken yaşanan bu saldırının ABD ile Şam işbirliğini bozabileceği yorumları yapılmış, Trump ise Ahmed Şara yönetimine desteğinin tam olduğunu açıklamıştı.

BİLGİ NOTU

Haberin Devamı

Operasyona Suriye’de öldürülen iki Amerikalı askerin konuşlu olduğu Iowa eyaletinin lakabı olan ‘Şahin Gözü’ (Hawkeye) adının verilmesi dikkati çekti.

ŞARA’DAN DÖRT ÜLKE LİDERİNE TEŞEKKÜR.. ERDOĞAN DA VAR

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesine verdikleri desteklerden ötürü Türkiye, ABD, Suudi ve Katar’ın liderlerine teşekkür etti. Şara, X’ten yaptığı ilk paylaşımda, Suriye’ye yaptırımların kaldırılması vesilesiyle tebriklerini ve teşekkürlerini sundu. Şara, “Kimyasal silahlara maruz kalan, denizlerde boğulan ve topraklarından ayrılıp göç etmek zorunda kalanlara teşekkürler” dedi. Suriye’ye yaptırımların kaldırılması çağrılarına yanıt verdiği için ABD Başkanı Trump’a teşekkür eden Şara, ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a ve Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani’ye de şükranlarını sundu.

Haberin Devamı