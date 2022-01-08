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100 Euro aşı cezası isyan başlattı!

#Italya#Aşı Zorunluluğu#Ceza
100 Euro aşı cezası isyan başlattı

İtalya'da hükümetin 50 yaş üzerindekilere Kovid aşısı yaptırmayı zorunlu kılması ve bu zorunluluğu ihlal edenlere verilecek ceza miktarı tepki ve tartışmalara yol açtı. Sağlıkçılar, 100 Euro ihlal cezasını düşük buldu ve 'Hayatımızın bedeli 100 euro!' diyerek isyan etti.

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Bakanlar Kurulu'nun hafta içinde aldığı karara göre 1 Şubat itibariyle aşı yaptırmamış olan 50 yaş ve üzerindekiler bir kereye mahsus olmak üzere 100 euro para cezasına çarptırılacak.

Bu ceza miktarı caydırıcı olmaktan uzak olduğu gerekçesiyle başta sağlık çalışanları olmak üzere geniş bir kesimden eleştiri aldı.

Batı ülkeleri içinde koronavirüs salgınını ilk tecrübe eden ülke olan İtalya'da, ağır geçen ilk haftalarda yaptığı paylaşımlarla tanınan bir hemşire hükümetin bu kararına isyan etti.

Toskana bölgesinde yoğun bakım servisi hemşiresi olarak çalışan Martina Benedetti sosyal medyada paylaştığı mesajında "100 euro, sağlığımızın bedeli bu. Hayatımızın bedeli bu. Başta biz sağlık çalışanları olmak üzere 2 yıldır yaptığımız fedakarlıkların bedeli bu" diye sitem etti.

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Benedetti, hükümeti güçlü ve cesur kararlar almaktan kaçınarak yükü ön cephedeki sağlık çalışanlarının sırtına yüklemekle suçladı.

Hemşire Benedetti, pandeminin başında Mart 2020'de yaptığı paylaşımlarla İtalya'da ve dünya basınında yer almıştı.

Benedetti bu mesajlardan birinde, hastanede yaşadıklarını anlatarak maske iziyle kızarmış yüzünün fotoğrafını paylaşmış ve insanların salgını ciddiye almamasına "Kim için hayatımı riske atıyorum" diye tepki göstermişti.

Hemşire Benedetti'nin tepkisinin benzerleri başka sağlık uzmanlarından da geldi.

Pandemi döneminde ülkenin en tanınan sağlık uzmanlarından biri haline gelen Milano Vita-Salute San Raffaele Üniversitesi mikrobiyoloji ve viroloji profesörü Roberto Burioni, 100 euroluk cezayı çok düşük olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Burioni aşı zorunluluğunu ihlal edenler için öngörülen cezanın, yaklaşık 2 park yasağı ihlaline eşdeğer olduğunu vurguladı ve "Bu, aşı zorunluluğunun kendisini gülünç bir saçmalığa dönüştürüyor" dedi.

EMNİYET KEMERİ CEZASI 323 EURO

Pandemi verilerini analiz eden sağlık araştırmaları enstitüsü GIMBE'nin Başkanı Nino Cartabellotta da benzer bir örnekle tepki gösterdi. Cartabellotta, emniyet kemeri zorunluluğunu ihlal edenlere 323 euro'ya kadar ceza kesildiğini hatırlattı ve hükümetin aşı zorunluluğu uygulamasını yetersiz bulduğunu söyledi.

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İtalya basını da benzer aşı mecburiyeti kararı alan ülkelerden Avusturya'da kuralı ihlal edenlere 3 bin 600 euroya kadar ceza öngörüldüğünü hatırlattı.

İŞYERLERİNDE 1.500 EURO'YA KADAR CEZA

Tepkiler üzerine hükümet dün akşam yeni bir açıklama yaparak Covid tedbirlerini ihlal edenlere uygulanan yaptırımların 100 euroluk aşı cezasıyla sınırlı olmadığını hatırlattı.

Halen ülkede Covid sertifikası zorunluluğunun uygulandığı alanlarda para cezaları 1.500 euroya kadar ulaşıyor.

Tüm işyerlerinde Covid belgesi şartı uygulanmaya devam ediyor. Covid belgesi olmayanlar işten uzaklaştırılabiliyor ve belgesi olmadığı halde işe gittiği belirlenenlere 600-1500 euro arası para cezası verilebiliyor.

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Restoran, sinema, toplu taşıma araçları gibi yerlerde Covid belgesi şartını ihlal edenlere de 400-1000 euro arası ceza uygulanıyor.

KİŞİSEL VERİ GİZLİLİĞİ İHLALİ

Öte yandan, hükümetin Covid aşısını 50 yaş üzerine zorunlu kılması kararına farklı bir tepki de muhalefetten geldi.

Mario Draghi liderliğindeki geniş çaplı koalisyon hükümetine katılmayan tek büyük parti olan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri, bu uygulamanın vatandaşların hassas kişisel verilerinin gizliliğini ihlal ettiğini belirtti.

İtalya'nın Kardeşleri lideri Giorgia Meloni, aşı şartını ihlal edenlere ceza kesilmesi için Gelir İdaresi'nin devreye girmesi gerekeceğini vurguladı ve bunu "Çin modeli bir yurttaş denetimi" diye niteledi.

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İtalya'da yaklaşık 28 milyonluk 50 yaş üstü nüfusun 2.1 milyon kadarının Covid aşısı yaptırmadığı hesaplanıyor.

12 yaş üzerindekilerinse yaklaşık yüzde 90'ı en az bir doz aşı yaptırmış durumda.

Ülkede 5-11 yaşları arasındaki çocukların aşılanmasına da geçen ay başlandı.

İtalya'da son bir günde 108 binden fazla yeni vaka ve 223 ölüm kayıtlara geçti.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 7 milyonu, toplam can kaybı 138 bini aştı.

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#Italya#Aşı Zorunluluğu#Ceza

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