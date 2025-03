100 dolarlık banknotlara Trump resmi önerisi

Haberin Devamı

Cumhuriyetçi Temsilci Meclisi üyeleri Brandon Gill ve Troy Nehls, Trump’ın ikinci dönemi için kullandığı “Amerikan’ın altın çağı” söylemine gönderme yaparak “Altın Çağ 2025 Yasası” ismiyle sundukları yasa tasarısını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

ALTIN ÇAĞ VURGUSU

Nehls paylaşımında, “Amerika’yı altın çağa taşımak için Başkan Trump’tan daha fazlasını yapan hiç kimse olmadı. Kendisine 100 dolarlık banknotta yer vermek, önümüzdeki 4 yıl içinde gerçekleştireceği her şeyi onurlandırmanın küçük bir yolu” ifadelerini kullanırken, Gill ise tasarıya destek çağrısı yaparak, “Hadi tarih yazalım” dedi. Teklifin yasalaşması durumunda 31 Aralık 2028’den itibaren basılacak 100 dolarlık banknotlarda Trump’ın resmi yer alacak. Geçen hafta da Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, 250 dolarlık yeni bir banknot çıkarılması ve bunun üzerinde Trump’ın resmi olması yönünde bir tasarı sunmuştu.

MELANİA TRUMP ‘DEEP FAKE’ YASAĞINA DESTEK VERDİ

ABD’de, ‘deep fake’ olarak da adlandırılan yapay zekâ ile ünlü isimleri taklit eden içerikleri yasaklamayı amaçlayan Take It Down (İndir Şunu) yasa tasarısına kamuoyunda destek her geçen gün artıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi First Lady Melania Trump da tasarıya destek verenler arasında yer alıyor.

KONGRE’YE GİTTİ

Melania Trump, önceki gün Kongre binasında düzenlenen toplantıda tasarının yasalaşması gerektiğini belirterek, kendisini güvenli bir şekilde çevrimiçi ortamda ifade edebilmenin herkesin hakkı olduğunu söyledi. Tasarı, sosyal medya platformlarının ve teknoloji şirketlerinin çocuk istismarı materyalleri ve müstehcen görüntüleri, mağdurun bildiriminden itibaren 48 saat içinde kaldırmasını zorunlu kılıyor.

Öte yandan söz konusu tasarı, yapay zekâ ile oluşturulmuş “intikam videosu”, yani çiftlerin birbirine gönderdiği özel içeriğin ilişki sonrasında internette dolaşıma sokulması gibi istismar davranışlarına karşı da kapsamlı önlemler içeriyor.