100 çocuğuna miras bırakacak... Serveti 13.9 milyar dolar

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DÜNYANIN en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, 10 milyar doların üzerindeki servetini biyolojik babası olduğu 100’den fazla çocuk arasında paylaştıracağını açıkladı. Le Point dergisine konuşan 40 yaşındaki Durov, “Hepsi benim çocuklarım ve hepsi aynı haklara sahip olacak. Ben öldükten sonra birbirlerini hırpalamalarını istemiyorum” diye konuştu. Durov, hem doğal yollarla hem de sperm bağışlarıyla dünyaya gelen tüm çocuklarını eşit gördüğünü belirterek, 13.9 milyar dolarlık servetini kapsayan vasiyetin 30 yıl sonra yürürlüğe gireceğini söyledi. 40 yaşındaki teknoloji milyarderi Durov, üç farklı partnerden altı çocuğu olduğunu doğrularken, son 15 yıldır düzenli olarak sperm bağışında bulunduğunu ve bu bağışlar sayesinde 100’den fazla çocuğun dünyaya geldiğini ifade etti.

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SUÇLAMALARI REDDETTİ

Durov, Fransa’da karşı karşıya kaldığı cezai soruşturmaya da değindi. Geçen yıl gözaltına alınmasının ardından Telegram’daki suç oranını azaltmak için uygulamayı yeterince denetlememekle suçlanmıştı. Uyuşturucu kaçakçılığı, çocukların cinsel istismarı ve dolandırıcılık konusunda kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmadığı iddiasını reddetti. Durov, röportajda suçlamaları “tamamen saçma” olarak nitelendirdi.

DUBAİ’DE YAŞIYOR

2013 yılında erkek kardeşi Nikolai Durov ile birlikte şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram’ı kuran Durov, Rus muhalif toplulukların engellenmesi yönündeki hükümet taleplerine uymayı reddettikten sonra 2014’te Rusya’dan ayrılmıştı. Bugün Dubai’de yaşayan Durov, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa’dan olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunuyor. Dünyanın farklı bölgelerinde sunucuları olan Telegram’ın merkezi de Dubai’de bulunuyor.