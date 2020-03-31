100 bin ila 200 bin ölümle cıkarsak iyi

Beyaz Saray’da Covid-19 salgınına ilişkin basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, “Salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran’a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz” diye konuştu. Trump, salgınla ilgili yeni bir karar aldıklarını dile getirerek, “Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu kabus elbet bir gün bitecek. COVID-19 önlemlerini 30 Nisan’a kadar uzatma kararı aldık” dedi.

UZMANLARI DİNLEDİ

Trump, böylece 16 Mart’ta başlattığı “Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için 15 gün boyunca temel hijyen kurallarını uygulamak, yaşlılar, huzurevleri ve 10 kişiden fazla kişinin yer aldığı toplantılardan kaçınma” kurallarını Beyaz Saray COVID-19 ile Mücadele Görev Gücü’nde yer alan doktorların uyarısını dikkate alarak 30 gün daha uzatmış oldu. Önlerindeki iki haftanın çok önemli olduğunu ifade eden Trump, “Bu kabus elbet bir gün bitecek. Zaferden önce zafer ilan etmekten daha kötü bir şey olamaz” dedi. Trump geçen hafta, Amerikan ekonomisinin 12 Nisan günü yani Paskalya’da “açılacağını” söylemiş, bu açıklama sağlık uzmanlarının tepkisini çekmişti.

CAN KAYBI MESAJI

Trump, Beyaz Saray COVID-19 ile Mücadele Görev Gücü’nde yer alan Doktor Anthony Fauci’nin, Amerikan CNN’e, “ABD’deki ölüm rakamlarının 100 bin ila 200 bini bulabileceği” açıklaması üzerine değerlendirmede bulundu. Başkan Trump, “Biz hiçbir şey yapmasaydık hesaplara göre 2.2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu, ama bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir” diye konuştu. ABD’de koronavirüs kurbanlarının sayısı dün itibariyle 2500 eşiğini aştı. Öte yandan Trump’ın Twitter üzerinden koronavirüs ile ilgili Beyaz Saray toplantıları reytinglerini övmesi sosyal medyada alay ve öfke konusu oldu.