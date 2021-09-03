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HaberlerDünya Haberleri100 bin dolara satın aldığı binanın çatı katında servet buldu
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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 03.09.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

100 bin dolara satın aldığı binanın çatı katında servet buldu

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100 bin dolara satın aldığı binanın çatı katında servet buldu

David Whitcomb isimli genç adam New York'da Hukuk firması için satın aldığı binanın çatı katında yüzbinlerce dolar değerinde antika koleksiyon buldu. Koleksiyonun değerinin 150.000 ila 200.000 dolar arasında değişebileceği tahmin ediliyor.

Business Insider'da yer alan habere göre, David Whitcomb 2020'inin sonlarında hukuk firması için 100 bin dolara bir bina satın aldı. Aldığı bina içinde keşif turu yapan Whitcomb, binanın 3. katında eski bir asma tavan fark etti. Genç adam bulduğu asma katta binden fazla antika eserin yer aldığı gizli bir stüdyo ile karşılaştı.

ÜNLÜ FOTOĞRAFÇIYA AİT PORTRELER BULUNDU

Fotoğrafçı James Ellery Hale'e ait olduğu belirlenen gizli stüdyoda mobilyalar, kameralar, dekorlar ve Susan B. Anthony'nin nadir bulunan bir portresi de dahil olmak üzere 20. yüzyıl yüzlerinin portreleri yer alıyor.

100 bin dolara satın aldığı binanın çatı katında servet buldu


100 YILDAN FAZLA SÜREDİR TAVAN ARASINDA BEKLEMİŞLER

Fotoğrafçı James Ellery Hale ilk kadın hakları sözleşmesinin yapıldığı sene New York'a taşındı. Tanınmış portre fotoğrafçısı, bölgede kadınların oy hakkını savunanların fotoğraflarını çekti. Hale'nin fotoğraflarının 100 yıldan fazla süredir bu tavan arasında kapalı olduğu belirtildi.

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DEĞERİNİ İKİYE KATILADI

Sürpriz keşfin ardından tanımlanması ve temizlenmesi aylar süren koleksiyonun 18 Eylül'de açık artırmaya çıkarılacağı duyurulurken, antikaların değerinin 150.000 ila 200.000 dolar arasında değişebileceğini tahmin ediliyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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