10 yıl sonra ilk buluşma: Filistin lideri, İsrail’e görüşmeye gitti

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FİLİSTİN lideri Mahmud Abbas, 10 yıldan uzun süre sonra ilk kez İsrail-Filistin Sorunu’nun ele alındığı bir görüşme için İsrail’e gitti. İsrail’den yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz’ın Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı Roş Haayin kentindeki evinde misafir ettiği belirtildi.

2.5 SAAT SÜRDÜ

Görüşmede hem güvenlik hem de sivil alanlarda çeşitli konuların ele alındığı aktarılan açıklamada, “Görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. İsrail Savunma Bakanı, Filistin Devlet Başkanı’na güven inşa eden icraatlarını sürdürmeye istekli olduklarını iletti” ifadelerine yer verildi. Söz konusu görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etmesini izliyor. Erdoğan o etkinlikte, “İsrail’in barış çabaları bağlamında samimi ve yapıcı bir tutum sergilemesi, hiç kuşkusuz normalleşme sürecine katkıda bulunacaktır. Türkiye-İsrail ilişkileri bölgemizin istikrarı ve güvenliği bakımından hayatidir” demişti. Abbas ile toplantı, aynı zamanda ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Benny Gantz’ı ziyaret etmesini de izliyor.

TAVİZ VE KOLAYLIKLAR

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İsrail hükümeti, sonrasında Filistinlilere yönelik bir dizi güven arttırıcı önlemi açıkladı. İsrail’de yayımlanan Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre Gantz tarafından verilen tavizler arasında Filistinli iş insanları ve taşıtları için yüzlerce giriş izni, onlarca Filistinli üst düzey yetkili için ilave VIP (çok önemli kişi) izin ve Filistin hükümetine 100 milyon yeni İsrail Şekeli (401 milyon TL) tutarında vergi geliri aktarımı yer aldı. Ek olarak Gantz, Batı Şeria’daki 6 bin Filistinli ile Filistin hükümetinin nüfus kayıtlarındaki 3 bin 500 Gazzeli’nin statüsüne onay verdi. Gantz, ayrıca bir dizi ekonomik önlemin de gündemde olduğunu belirtti.

HAMAS TEPKİ GÖSTERDİ

Yedioth Ahronot’a göre İsrail Savunma Bakanlığı, bu tedbirler paketi ve görüşmenin olası “Üçüncü İntifada”nın önüne geçme planlarının bir parçası olduğunu da ekledi. Gazze Şeridi’ni kontrol eden Hamas ise “Filistin hükümeti liderliğinin bu davranışı, Filistin’de siyasi bölünmeyi derinleştiriyor. Bölgede işgalcilerle ilişkileri normalleştirmek isteyenleri cesaretlendiriyor” diye açıklama yaptı.

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FİLİSTİNLİLERİ YIKIMA DEVAM

İSRAİL bir yandan Filistin yönetimine karşı güven arttırıcı adımlar açıklarken öte yandan Filistinlilere yönelik baskı politikaları sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria’nın C Bölgesi’nde planlama ve imar haklarını elinde bulunduran İsrail, ‘ruhsatsız’ olduğu gerekçesiyle El Halil kenti yakınlarındaki Filistinli bir aileye ait iki katlı evi yıktı. Yıkım sırasında Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. İsrail’in bu yıl izinsiz yapıldığı gerekçesiyle Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 768 ailenin evini yıktığı, öte yandan Filistinlilere neredeyse hiç ruhsat vermediği belirtildi.