10 yıl içinde gerçek olacak... Işınla beni Mark!

Geleceğin enformasyon platformunun sanal ve arttırılmış gerçeklik olacağını öngören Mark Zuckerberg, bu alanlara yatırım yapmanın mantıklı olacağını ifade etti. Teknoloji dergisi The Information’a röportaj veren Zuckerberg, bu teknolojinin on yıl içinde toplantılar ve çeşitli seyahatleri ortadan kaldırabileceğini ve bu yolla hem zaman harcanmasının hem de karbon salınımlarının azaltılmasına yardımcı olacağını söyledi. Zuckerberg, “Tabii ki arabalar, uçaklar, tüm bunlar var olmaya devam edecek. Oysa daha fazla ışınlama gerçekleştirdiğimizde sadece yolculuğu ve bireysel olarak bizi yavaşlatan türden şeyleri kişisel olarak ortadan kaldırmakla kalmıyoruz, aynı zamanda gezegeni böyle daha iyi koruyabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

BİR ANDA ARKADAŞINLASIN

Arttırılmış gerçeklik teknolojisinde deneyim kalitesinin çok daha iyi noktalara gelmesini arzu ettiğini söyleyen Zuckerberg, “Parmağınızı şıklatarak ışınlanabilirsiniz. Arkadaşınızın kanepesinde beraber oturuyormuşsunuz hissini elde edebiliriz” ifadelerini kullandı. Facebook bünyesinde bir süredir sanal ve arttırılmış gerçeklik üzerine çalışmalar yapılıyor.

Uzay Yolu dizisinin unutulmaz repliği “Işınla beni Scotty” kısmen gerçek olacak. Fiziksel olarak gidemesek de oradaymışız gibi hissedeceğiz.

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