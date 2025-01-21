10 yıl içinde 5 dolar trilyoneri çıkması bekleniyor: Zengin daha zengin oldu

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Kalkınma kuruluşu Oxfam tarafından Davos’ta başlayan Dünya Ekonomik Forumu için hazırlanan küresel eşitsizlik raporu, zenginlerin servetlerine servet kattığını ortaya koydu. Dünyanın en zengin insanlarının servetinin her zamankinden daha hızlı arttığını gösteren rapor, milyarderlerin sayısının 2024 yılında bir önceki yıla göre 204 kişi artışla 2 bin 769’a ulaştığını belirtti. Diğer yandan ise Dünya Bankası’nın belirlediği yoksulluk sınırının altında yaşayan insan sayısı sabit kalırken, açlık çeken insan sayısı da arttı. Oxfam, önümüzdeki 10 yıl içinde dünyada en az 5 dolar trilyonerinin ortaya çıkacağını tahmin ediyor. Bu rakam, bir önceki yıl yayımlanan raporda sadece 1 kişi olarak öngörülmüştü. Raporda, ultra zenginlerle yoksullar arasındaki gelir uçurumunun giderek büyüdüğüne dikkat çekildi. Dünya Bankası verilerine atıfta bulunan Oxfam, 1990’dan bu yana, günde 6.85 doların altında bir

gelirle yaşayan insanların sayısında kayda değer bir azalma olmadığını vurguladı.

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ALIN TERİ DEĞİL

Rapora göre milyarderlerin parasının yüzde 60’ı “miras, tekel gücü veya himaye ilişkilerinden” geliyor. Raporda yoksulluğun köklü nedenlerine ve büyüyen eşitsizlikle mücadele için acil çözümler gerektiğine de dikkat çekildi. Oxfam, gelir dağılımındaki bu adaletsizliği hafifletmek için daha etkili politikalar geliştirilmesi çağrısında bulundu. Davos Zirvesi’nde ele alınması beklenen bu veriler, küresel ekonomik eşitsizlik tartışmalarında önemli bir gündem maddesi oluşturacak.