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10 yıl boyunca korkunç bir kâbusun içinde yaşadı… Acı gerçek ölümüyle aydınlandı!

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#ABD#İntihar#Cinsel Taciz Ve Saldırı
10 yıl boyunca korkunç bir kâbusun içinde yaşadı… Acı gerçek ölümüyle aydınlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 12:23

ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşanan akılalmaz dehşet kurbanın ölümünün ardından yapılan araştırmalarla ortaya çıkarıldı. 23 yaşında hayata veda eden genç bir kadının başına gelenler ve 10 yıl süren bu kâbus duyanın kanını dondurdu…

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23 yaşındaki Sandra Birchmore, polis memurlarıyla 13 yaşındayken tanışmıştı. O günlerde departman tarafından yürütülen bir okul sonrası programına katılıyordu.

Sandra o günlerde karakoldaki polis memurlarıyla yakın ilişkiler kurmuş, polislik görevinin nasıl yaptığını, uyması gereken yasaları öğrenmeye başlamıştı.

HER ŞEY 13 YAŞINDAYKEN BAŞLADI

O günlerde 13 yaşında olan küçük kız bu yakın ilişkilerin bir gün hayatına mâl olacağından ise henüz habersizdi.

Yapılan soruşturmalar üç Massachusetts polis memurunun, henüz 13 yaşındayken Sandra ile uygunsuz ilişkiler kurduğunu, kızın yaşının küçük olmasından faydalanarak onu kandırdığını ve cinsel istismarda bulunduğunu açığa çıkardı.

Bu korkunç olay Sandra 23 yaşında bir genç kadın olana kadar devam etti.

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Birchmore'un memurla 2010 yılında, katılımcılara polisliğin yönlerinin öğretildiği bir gençlik programına kaydolduğu sırada tanıştığı bildirildi.

10 yıl boyunca korkunç bir kâbusun içinde yaşadı… Acı gerçek ölümüyle aydınlandı
YAŞADIKLARINI ARKADAŞINA İTİRAF ETTİ

The Boston haber sitesi tarafından elde edilen 60 sayfalık bir belgeye göre Sandra Birchmore, arkadaşlarına Stoughton polis memuru 36 yaşındaki Matthew G. Farwell ile olan ilişkisinin sonucunda ilk çocuğuna hamile olduğunu söylemişti.

Stoughton Polis Şefi Donna McNamarra, cuma günü düzenlenen bir basın toplantısında Farwell ve ikiz kardeşi William Farwell ve eski amirleri Memur Robert C Devine'in karıştıkları suçlar ve soruşturma ile ilgili 'derinden rahatsız edici' bulguları paylaştı.

McNamarra “Bayan Birchmore, çocukluğundan beri hayatında sabit kalan bu polis memurlarına sarsılmaz bir güven duymuştu – bu memurlar ona koruma ve hizmet etme yeminleri ve görevleri olan insanlardı.” dedi.

10 yıl boyunca korkunç bir kâbusun içinde yaşadı… Acı gerçek ölümüyle aydınlandı
“MEMURLAR, KIZIN KENDİLERİNE DUYDUĞU HAYRANLIKTAN FAYDALANDI”

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Uzmanlar “Sandra’nın bu kişilere duyduğu hayranlık, ondan yararlanmak isteyen erkeklerle ilişkiler kurmasına neden oldu” yorumunu yaptılar.

Bu inanılmaz vakayla ilgili soruşturma ise her şey olup bittikten ve Sandra 23 yaşında ve hamileyken canına kıydıktan sonra açılabildi.

Tam tarih vermek gerekirse Sandra Birchmore'un ölümünden bir gün sonra…

Polis şefi McNamarra “Hayatı ve ölümüyle ilgili daha sonraki araştırmalar, ona karşı son derece rahatsız edici bir davranış biçimini ortaya çıkardı” dedi.

10 yıl boyunca korkunç bir kâbusun içinde yaşadı… Acı gerçek ölümüyle aydınlandı
Matthew Farwell Stoughton polis şefi Donna McNamara 2017 yılında bir fotoğraf için böyle poz vermiş...

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BİRİ 15, BİRİ İSE 27 YAŞINDAYDI

Boston 25 News'e göre, McNamarra basın toplantısında Matthew Farwell'in, kendisi 27, Sandra 15 yaşında iken ilişki kurduğunu ve bunun da eyalet yasalarına göre tecavüz sayılacağını söyledi.

Polis memurunun ikiz kardeşi William Farwell de Birchmore ile bir dizi uygunsuz fiziksel temasta bulunmak ve benzer şekilde onunla görevdeyken açık metin mesajları ve fotoğraf alışverişinde bulunmakla suçlandı.

Kan donduran soruşturmadaki kanıtlara göre, William Farwell de Sandra Birchmore'u diğer erkeklerle tanıştırmaya çalışmış.

10 yıl boyunca korkunç bir kâbusun içinde yaşadı… Acı gerçek ölümüyle aydınlandı
Sandra daha çocukken kendisine bu büyük kötülüğü yapan insanların eline böyle düştü

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23 YAŞINDA VE HAMİLEYKEN CANINA KIYDI!

Soruşturma, Sandra Birchmore'un, Matthew Farwell ile çok kötü bir tartışma yaşamasının ardından 1 Şubat 2021'de intihar ederek öldüğü sonucuna vardı. Sandra, öldüğünde Matthew Farwell’in çocuğuna hamileydi.

Boston 25, soruşturmayı yürüten görevlilere bir yorum alabilmek için ulaştığında, savcılık önceden hazırlanmış bir açıklamayı haber kuruluşuna göndermekle yetindi:

“Eyalet Polisi dedektifleri ve adli tabip, Bayan Birchmore'un ölümünde herhangi bir suç unsuruna dair bir kanıt bulamadı. Bugüne kadar yürütülen soruşturma devam ediyor ve henüz herhangi bir bireye karşı kovuşturulabilir bir yasal tecavüz davası açılmadı.”

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