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10 yaşındaki Filistinli çocuğu darp edip gözaltına aldılar

#Filistin#İsrail#Dünya
10 yaşındaki Filistinli çocuğu darp edip gözaltına aldılar

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu darp ederek gözaltına aldı.

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Filistinli Ziya El-Haddad, İsrail askerlerinin El-Halil’in Eski Şehir bölgesindeki Tel Rumeyde mahallesinde yaşayan kız kardeşinin 10 yaşındaki oğlu İsmail En-Niççe’yi “vahşice” darp ederek gözaltı merkezine aldıklarını belirtti.

10 yaşındaki Filistinli çocuğu darp edip gözaltına aldılar


Haddad, yeğeninin 3 saat boyunca gözaltında tutulduğunu ifade ederek, El-Halil kentindeki Eski Şehir bölgesindeki çocukların “her gün dehşet dolu bir korku atmosferinde yaşadıklarına ve işgal askerleri tarafından cezalandırmaya maruz bırakıldıklarına” dikkat çekti.

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Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçlerince sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

 

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#Filistin#İsrail#Dünya