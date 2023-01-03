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10 yaşındaki çocuk şantiyede mahsur kaldı... Zamana karşı yarış

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#Vietnam#Şantiye#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 08:27

Vietnam’da yetkililer, bir şantiyede dar bir beton yapının içinde mahur kalan çocuğu kurtarmak için zamanla yarışıyor.

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Vietnam’da bir şantiyede mahsur kalan çocuğu kurtarma çalışmaları dördüncü gününde.

Yerel basına göre 10 yaşındaki Ly Hao Nam, Cumartesi şantiye alanında metal toplarken 35 metre derinlikte ve 25 cm. çapında bir beton blokun içine düştü.

Kurtarma ekipleri çocuğu çıkarmak için alanda aralıksız kazı çalışması yürütürken beton blokun içine de oksijen pompalıyor.

Üç gün önceye kadar ağlama sesi duyulabilen çocuktan son günlerde bir ses duyulamadı.

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Pazartesi deliğe indirilen bir kameraya da tepki vermedi.

AFP’ye konuşan ülkenin güneyindeki Dong Thap bölgesindeki kurtarma ekipleri, “Elimizden geleni yapıyoruz. Ama çocuğun ne durumda olduğunu bilmiyoruz” dedi.

Bölgeden gelen fotoğraflarda çocuğun ebeveynlerinin endişeli bekleyişi de yer alıyor. Yetkililer beton bloku vinçlerle kaldırmaya çalışsa da bir sonuç alamadı.

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Bunun üzerine blokun etrafındaki toprağı kazan ve zemini yumuşatarak ilerlemeye çalışsalar da bu adım beton blokun kaymasına ve kurtarma çalışmalarının daha da zorlaşmasına yol açtı.

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#Vietnam#Şantiye#Dünya

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