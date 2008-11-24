10 yaşında 160 boğa öldürdü

Aslında o da günlük hayatını her çocuk gibi yaşıyor. Gitar çalmayı, internete girmeyi ve "Örümcek Adam" izlemeyi seviyor. Fakat arenalarda korkusuz bir bücür olarak rakip tanımıyor. Dünyadaki en genç matadorlardan biri olan Michelito, "Boğa
güreşi benim tutkum. Babam bir matador ve ben de çok seviyorum. Ondan daha ünlü bir matador olmak ve hayatım boyunca boğa güreşi yapmak istiyorum" diyor. Onun yaşındaki çocukların çoğu Messi ve Ronaldinho gibi futbol yıldızı olma hayalleri kurarken Michelito’nun hayran olduğu kişi ise 1947’de bir boğanın boynuz darbesiyle ölen "İspanyol Manolete"si Manuel Rodriguez. Daha 5 yaşındayken boğa güreşine başlayan Michelito, babası Fransız matador Michel Lagravere’in izinden gidiyor. Michelito, "Başlangıçta bunun bir oyun olduğunu düşünmüştüm. Ancak şimdi daha ciddiye alıyorum. Belki yine de bir oyun fakat oyundan çok daha öte bir şey. 10 yaşımda tercihimi yaparak profesyonel matador oldum" diyor. Her gün antrenman yapan Michelito, doğum yeri Peru’nun başkenti Lima’da okula da devam ediyor ve ödevlerini internetten gönderiyor. Boş zamanlarında gitar çalmayı sevdiği gibi, "SpongeBob SquarePants", "Asterix" ve "Örümcek Adam" gibi çizgi filmlere de tutkun.