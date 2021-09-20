10 sivil hayatını kaybetmişti... ABD’de ordu ve istihbarat birbirini suçladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eda Erdemin 3’üncülük forması Ajda Pekkan’daEda Erdem'in 3’üncülük forması Ajda Pekkan’da!#Ajda Pekkan
Delta etkisi: Japonyadan flaş aşı kararıDelta etkisi: Japonya'dan flaş aşı kararı!#Koronavirüs
Seyfi Dursunoğlu’nun iki yeğeni dava açmıştı... Dosyası Adli Tıp’taSeyfi Dursunoğlu’nun iki yeğeni dava açmıştı... Dosyası Adli Tıp’ta!#Seyfi Dursunoğlu
Son dakika: Kayıp karavan kızı Gabbyden acı haber... FBI haberi doğruladıSon dakika: Kayıp 'karavan kızı' Gabby'den acı haber... FBI haberi doğruladı!#Gabrielle Petito
Son Dakika Haberi... Galatasaray-Alanyaspor maçında Ömer Bayrama flaş tepki Eyvallah dedi, sahadan çıktıSon Dakika Haberi... Galatasaray-Alanyaspor maçında Ömer Bayram'a flaş tepki! 'Eyvallah' dedi, sahadan çıktı#Galatasaray
Son dakika... Altın fiyatlarında önemli hareketSon dakika... Altın fiyatlarında önemli hareket#Altın
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu Sıcaklıklar aniden düşüyor... Harita paylaşıldıSon dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! Sıcaklıklar aniden düşüyor... Harita paylaşıldı#Meteoroloji
Başakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarları ne dedi Güntekin Onayın Jose Sosa şaşkınlığıBaşakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarları ne dedi? Güntekin Onay'ın Jose Sosa şaşkınlığı#Fenerbahçe
Bahçeli: Gazilik teklifimizin arkasındayızBahçeli: Gazilik teklifimizin arkasındayız#Devlet Bahçeli
Girişim sihirbazıyla işbirliğiGirişim sihirbazıyla işbirliği#Plug And Play
HABERLERDünya Haberleri

10 sivil hayatını kaybetmişti... ABD’de ordu ve istihbarat birbirini suçladı

#Afganistan#ABD#Kabil
10 sivil hayatını kaybetmişti... ABD’de ordu ve istihbarat birbirini suçladı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de 7’si çocuk 10 sivilin öldüğü dron saldırısının yankıları sürüyor. CIA, saldırıdan önce orduyu uyardıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, 10 sivilin hayatına mal olan ABD’nin dron saldırısıyla ilgili tartışma sürüyor. Pentagon, 29 Ağustos’ta Kabil’de DEAŞ’a karşı düzenlenen dron saldırısına ilişkin raporu önceki gün açıklamış, bu saldırıda hayatını kaybeden 10 sivilin masum olduğunu, yanlış hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

CIA: ORDUYU UYARDIK

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, konuyla ilgili özür dilerken, bakanlığa bağlı ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie de saldırıyı alınan acil istihbarat üzerine gerçekleştirdiklerini söylemişti. Bunun üzerine gözler, orduya istihbaratı veren ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) çevrildi. Amerikan CNN televizyonuna konuşan CIA’ya yakın kaynaklar, beyaz Toyota marka bir araca “Hellfire” füzesi fırlatılmadan hemen önce ABD ordusunun siviller konusunda uyarıldığını ileri sürdü. CIA’nın sivillerin saldırı alanında ve araçta çocukların bulunduğunu acil koduyla orduya gönderdiğini belirten kaynaklar, ordunun istihbarata geri dönüş yapıp yapmadığını bilmediklerini kaydetti.

KURUMLAR ARASI GERİLİM

Haberin Devamı

İstihbarat kaynaklarından CNN’ye bu bilginin sızması ise ordu ile istihbarat arasında bu saldırı konusunda bir gerilim olduğu şeklinde yorumlandı. Zira McKenzie, saldırıdan 48 saat önce hassas bir istihbarat aldıklarını ve bahsi geçen evde DEAŞ planlayıcılarının bulunduğu, aynı alana çıkan patlayıcılarla ve havaalanına roketlerle saldırı düzenlenebileceği bilgisi verildiğini ifade etmişti. Özellikle de saldırıdan 36 saat önce 60 farklı yerden saldırı istihbaratı aldıklarını belirten McKenzie, bu istihbarat bilgilerinde en fazla tekrar eden parçanın ise “DEAŞ-H” olarak anılan DEAŞ-Horasan terör örgütünün, beyaz bir Toyota Corolla araç kullanacağı olduğunu dile getirmişti.

10 sivil hayatını kaybetmişti... ABD’de ordu ve istihbarat birbirini suçladı

‘O UÇAĞIN PİLOTLARI YARGILANMALI’

ABD tahliye uçağından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Afganistan Genç Milli Futbol Takım oyuncusu Zeki Enveri’nin ailesi, pilotların kusurlu olduğunu, yargılanmaları gerektiğini söyledi. Zeki’nin 23 yaşındaki abisi Muhammed Nasır Enveri ve 75 yaşındaki babası Hacı Gulam Gavs Enveri, olayla ilgili Kabil’deki Serin Karva semtindeki evlerinde Anadolu Ajansı’na açıklama yaptı. Anne Enveri ise konuşmak istemedi.

Aile üyeleri, Zeki Enveri’nin futbol aşkı ile dolu bir genç olduğunu, ulusal çapta birçok karşılaşmada boy gösterdiğini, çevresinde çok sevildiğini ve telefon aksesuvarı satan dükkânlarında kendilerine yardım eden saygılı biri olduğunu söyledi. Öte yandan, Zeki’nin 12. sınıfta okuduğu, yabancı bir ülkede ekonomi okumayı arzuladığı ve ülkeden ayrılmak istediği aktarıldı. Yedi kardeşin en küçüğünün Zeki olduğunu aktaran abi Enveri, kardeşinin sosyal medyadan ABD ve Avrupa ülkelerinin Afganları tahliye ettiği haberlerini gördüğünü ve 16 Ağustos sabah 10.00 sularında havaalanına gittiğini söyledi. Enveri, Zeki için “Kimseye haber vermeden havaalanına gitmiş. Havaalanının duvarını aştıktan sonra annemi aramış. Demiş ki ‘Ben gidiyorum, dua edin’” dedi. Enveri, Zeki’yi engellemeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını ve bir gün sonra da hastaneden cenazesini aldıklarını söyledi.

Haberin Devamı

‘ASIL SUÇ PİLOTLARIN’

Enveri, uçağın kanatlarında ve iniş takımlarında insanlar olmasına rağmen uçağın havalanması ve ölümlerine yol açmaları nedeniyle pilotları suçlayarak yargılanmalarını istedi. Abi Enveri, “Bu olayda asıl suç pilotların, o uçak sonuçta araba değil, pilotlar görmüyor mu, her yerde kamera var neticede. Aldığımız bilgilere göre o uçağın kanadında 20’den fazla insan vardı. Pilotların yargılanmalarını istiyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afganistan#ABD#Kabil