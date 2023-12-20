×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

10 saat boyunca 5 tonluk bir kayanın altında kaldı! 'Annemi ara, burada öleceğim'

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Yürüyüşçü#Kaza
10 saat boyunca 5 tonluk bir kayanın altında kaldı Annemi ara, burada öleceğim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 15:42

Kaliforniya eyaletinin ücra bir dağ yamacında yaklaşık 5 tonluk bir kayanın altında saatlerce mahsur kalan ve ağır yaralanan yürüyüşçü yaşadığı çileyi ABD medyasına anlattı.

Haberin Devamı

Deneyimli bir doğa yürüyüşçüsü olan Kevin DePaolo, bu ayın başlarında Inyo dağlarında bir arkadaşı ile yürüyüşe çıktı.

5 Aralık tarihinde Santa Rita Flat yakınlarındaki bir yamaçta kazı yapan genç adam, bir anda 5 tonluk bir kayanın altında kaldı. Arkadaşı Joshua Nelson, hemen yardımına koşsa da kaya devasa bir büyüklükteydi.

10 saat boyunca 5 tonluk bir kayanın altında kaldı Annemi ara, burada öleceğim

"ANNEMİ ARA, BURADA ÖLECEĞİM"

"Buzdolabı çarpmış gibiydim" diyen DePaolo KRNV televizyonuna yaptığı açıklamada, "Hiç hissedemediğim uyuşmuş bacağımı tutup kayanın altından çekmeyi başardım.Bu manevra sayesinde kaya tüm vücudumu ezemeyecekti" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşım Josh'a 'annemi ara, burada öleceğim, kurtulmamın hiçbir yolu yok' dedim"

Haberin Devamı

Devasa kaya DePaolo'nun sağ bacağının üzerinde duruyordu, arkadaşı Nelson kazma ile bir çukur açarak kayanın ilerlemesini durdurmaya çalıştı bu sırada 911'i arayarak yardım istedi.

10 saat boyunca 5 tonluk bir kayanın altında kaldı Annemi ara, burada öleceğim

10 SAAT KAYANIN ALTINDA BEKLEDİ

DePaolo tam 10 saat boyunca dayanılmaz bir acı ile kayanın altında beklerken, Inyo Arama ve Kurtarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler akşam 22:00 civarında bölgeye ulaşmayı başardılar. ABD donanmasına ait bir helikopterin eşlik ettiği arama kurtarma ekibi halat ve makaralardan oluşan bir sistem kullanarak adamı 5 tonluk kayanın altından çıkarmayı başardı.

Tepenin ardından gelen helikopteri gördüğünde büyük bir heyecan yaşadığını anlatan DePaolo, "Aman Tanrım, bundan gerçekten canlı çıkabilirim diye düşündüm" dedi.

10 saat boyunca 5 tonluk bir kayanın altında kaldı Annemi ara, burada öleceğim

DOKTORLAR BACAĞINI KURTARMAYI BAŞARDI

İlk müdahelenin yapılmasının ardından DePaolo helikopterle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar leğen kemiği iki yerinden kırılan ve sol bacağındaki femoral arteri zarar gören adamın bacağını kurtarmayı başardı.

Haberin Devamı

Sinir hasarı olsa bile DePaolo'nun birkaç ay içinde tekrar yürüyebileceğini söylendi.

Hâlâ kapsamlı bir plastik cerrahiye ve yoğun fizik tedaviye ihtiyacı olsa da hayatta kaldığı için minnettar olan DePaolo KRNV televizyonuna "Bacaklarım hayatımın çok önemli bir parçası ve onları kaybetseydim hiç bir şey aynı olmazdı" dedi.

10 saat boyunca 5 tonluk bir kayanın altında kaldı Annemi ara, burada öleceğim

Gözden KaçmasınNe zaman öleceğinizi bilmek ister miydiniz Yeni geliştirilen algoritma ne zaman öleceğimizi ve ne kadar para kazanacağımızı tahmin edebiliyorNe zaman öleceğinizi bilmek ister miydiniz? Yeni geliştirilen algoritma ne zaman öleceğimizi ve ne kadar para kazanacağımızı tahmin edebiliyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Abd#Yürüyüşçü#Kaza

BAKMADAN GEÇME!