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10 numaraya Esma Esad resti: İngiltere'de lüks bir yaşam sürmesine izin vermeyin

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#Esma Esad#Beşşar Esad#Suriye
10 numaraya Esma Esad resti: İngilterede lüks bir yaşam sürmesine izin vermeyin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 09:15

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Muhafazakarlar, Esma Esad'ın İngiltere'ye dönmesine ve burada lüks bir yaşam sürmesine izin verilmesinin eski diktatörün kurbanlarına 'hakaret' olacağını düşünüyor ve bu konuda 10 Numara'ya baskı uyguluyor.

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Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejiminin düşmesinin ardından Rusya'ya sığınan devrik lider Beşşar Esad ve ailesi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Beşşar Esad ve İngiltere doğumlu ve bu ülkenin vatandaşı kalmaya devam eden eşi 49 yaşındaki Esma Esad'ın aralarının bozulduğu, Moskova’da neredeyse göz hapsinde tutuldukları, kaçırdığı milyonlarca dolarlık servete Rusya tarafından bloke koyulduğu ve Esma Esad'ın boşanarak İngiltere'ye dönmek istediği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken Kremlin sözcüsü Peskov dün bir açıklama yaptı ve bu iddialarını yalanladı.

10 numaraya Esma Esad resti: İngilterede lüks bir yaşam sürmesine izin vermeyin

MUHAFAZAKARLARDAN 10 NUMARAYA UYARI

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Rusya 'Bu haberler tamamen asılsızdır' dese de İngiliz medyasında gözler Esma Esad'ın ülkeye dönebilme ihtimaline çevrildi. Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Muhafazakarlar 10 Numara'ya 'Esad'ın eşinin İngiltere'de lüks bir hayat yaşamasına izin vermeyin' uyarısında bulundu.

10 numaraya Esma Esad resti: İngilterede lüks bir yaşam sürmesine izin vermeyin


LÜKS YAŞAMA İZİN VERMEK MİLYONLARCA KURBANA HAKARET OLUR

Gölge adalet bakanı Robert Jenric Esad'ın eşinin İngiltere'de lüks bir hayata dönmesinin devrik liderin milyonlarca kurbanına hakaret olacağını vurgularken “Birleşik Krallık Hükümetinin yaptırım kararının bir nedeni vardı. Esad ailesi modern zamanlardaki en kötü zulümlerden bazılarının sorumlusudur.” dedi.

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VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILACAK MI?

Dışişleri Bakanı David Lammy daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada Esma Esad'ın İngiltere'de “hoş karşılanmadığını” söylemiş ve kendisine yönelik yaptırımların halen yürürlükte olduğunu belirtmişti. Ancak Başbakan'ın resmi sözcüsü Esma Esad'ın vatandaşlıktan çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda yorum yapamayacağını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü İngiltere Kriz Müdahale sorumlusu Kristyan Benedict, Esma Esad'ın İngiltere'ye gitmesi durumunda karıştığı insan hakları ihlallerinin “tam olarak soruşturulması” için çağrıda bulunurken, Birleşik Krallık Avam Kamarası Üyesi Alicia Kearns Esma Esad'a imalı bir mesaj gönderdi ve “Lütfen İngiltere'ye gel, savaş suçlarından yargı yolu seni bekliyor Esma.” dedi.

10 numaraya Esma Esad resti: İngilterede lüks bir yaşam sürmesine izin vermeyin

ABD DE İNGİLTERE DE YAPTIRIM UYGULADI

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Esma Esad'ın İngiltere'deki malvarlığı, kocasının yönetimine karşı artan protestolar nedeniyle Mart 2012'de AB yaptırım programının bir parçası olarak dondurulmuştu, bu yaptırımlar Brexit'ten bu yana devam ediyor.

İngiliz yetkililer 2021 yılında Suriye'nin 13 yıllık iç savaşı sırasında işlenen savaş suçlarını teşvik ettiği ve bunlara yardım ettiği iddialarıyla ilgili Esma Esad hakkında bir soruşturma başlattı.

ABD de 2020 yılında Esma Esad, anne babası ve iki erkek kardeşine yaptırım uyguladı hatta dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo onu “Suriye'nin en azılı savaş vurguncularından biri” olarak nitelendirdi.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Esma Esad teknik olarak hala İngiltere'ye dönebilme şansına sahip ancak bu durumda eşini geride bırakması gerekiyor.

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#Esma Esad#Beşşar Esad#Suriye

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