10 Numara’nın yeni sakinleri! İngiltere sandığa gitti

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İngiltere’de halk dün genel seçimler için sandık başına giderek ülkenin gelecek 5 yılına yön verecek kadroları belirleyecek oylarını kullandı. Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı. Toplamda 4 bin 515 adayın 650 sandalyeli Avam Kamarası’na girmek için yarışacağı seçimde oy kullanma işlemi saat 22.00’ye (TSİ 00.00) kadar devam etti. Associated Press (AP) haber ajansı, sandıkların kapanmasının ardından, çıkış anketlerinin İşçi Partisi lehine “ezici bir zafere” işaret ettiğini bildirdi. İngiltere Başbakanı‘nın yaşadığı ve çok önemli kararların alındığı bina olarak bilinen Downing Street 10 Numara’nın yeni sakininin bundan böyle İşçi Partisi Lideri Keir Starmer’in olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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BİR HEZİMET DE SUNAK’A

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın yükselişi nedeniyle adeta kumar oynayarak ilân ettiği erken genel seçimlerde büyük bir hezimetle karşı karşıya kalan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ardından şimdi de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yenilgi krizi ile karşı karşıya kaldı. Anketlere göre, 2022’den beri ülkeyi yöneten Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak ezici bir yenilgiye uğradı ve sadece 131 milletvekiline ulaşabildi. Buna göre, İşçi Partisi Avam Kamarası’nda 410 sandalye kazanarak büyük bir çoğunluk sağlayacak. Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran Muhafazakâr Parti’nin sandalye sayısının 100’lere kadar gerileyeceği tahmin edilirken anketler İşçi Partisi’nin 400’ün üzerinde sandalye kazanacağına işaret ediyordu. Başbakan Rishi Sunak enflasyonun düşmesini ve göçe ilişkin politikalarının partiye oy olarak dönmesini umuyordu. Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Keir Starmer ise iktidara tepkili seçmenin de oyunu alarak 14 yıl sonra partisini iktidara taşımak ve İngiltere’nin yeni başbakanı olmak istiyor.

KRİZLERLE DOLU KAMPANYA SÜRECİ

Rishi Sunak’ın Fransa’daki Normandiya Çıkarması (D-Day) etkinliğinden erken ayrılması gazileri kızdırırken, yardımcıları arasında seçim kumarı oynandığı iddiaları skandal söylentilerini yeniden alevlendirdi.

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14 YILIN ARDINDAN DOWNİNG STREET’TE DEĞİŞİM RÜZGÂRI! İŞÇİ PARTİSİ NE VAAT EDİYOR?

İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, iktidara gelmeleri halinde Avrupa Birliği’ne dönüşü gündemlerine almayacaklarını söylerken, bu konuda net bir tavır takınıyor. Hatta Starmer, geçen günlerde, yeniden AB’ye dönmeyeceklerini vurgulayarak, kendi döneminde Londra yönetimi olarak AB’ye, tek pazara veya gümrük birliğine yeniden katılmayacaklarını söyledi. Starmer, 2019’da ikinci bir referandum vaat ederek AB’den ayrılma yanlısı seçmenlerin desteğini kaybetmişti. İşçi Partisi, İngiliz kırsalında gücünü artırmış durumda. Brexit sonrası İngiltere’de liderlik krizi son haftalarda iyice derinleşti. Ekim 2022’de iktidara gelen Sunak döneminde tüketici güven endeksindeki dalgalanmalar da Muhafazakar Parti’ye duyulan güveni günden güne eritti. 61 yaşındaki İngiliz siyasetçi Starmer, seçimden hemen sonra parlamentonun çalışma takvimini uzatmayı ve yaz tatilinden önce yasaları çıkarmayı hedeflediğini kaydetti.