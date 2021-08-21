‘10 mülteci alırız’ sözüne öfke

Kallas yaptığı açıklamada sadece 30 Afgan mülteciyi kabul edeceklerini, bunların da NATO, Avrupa Birliği ve Estonya’ya yardım etmiş kişiler arasından seçileceğini söylemişti. İlk başta 10 kişiyi alacaklarını açıklayan Estonya Başbakanı Kaja Kallas, gelen tepkilerin ardından bu sayıyı 30’a çıkardı.

Ancak başbakanının bu sözleri başta Twitter olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında yayılınca büyük bir öfkeye yol açtı ve sosyal medya kullanıcıları Kallas’a yönelik öfkeli paylaşımlar yaptı. Öte yandan Reuters haber ajansına konuşan bir NATO yetkilisi, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan yurtdışına 18 bin kişinin götürüldüğünü söyledi. Hafta sonu ülke dışına uçuşların iki katına çıkarılacağını aktaran yetkili, binlerce kişinin havalimanına akın ettiğini kaydetti.

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