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10 milyonda bir görülen kanser türüne yakalandı ama pes etmedi

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#KANSER#Tedavi#ABD
10 milyonda bir görülen kanser türüne yakalandı ama pes etmedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 13:00

10 milyonda bir görülen kanser türüne yakalanan genç model, tek bacağını kaybetti ama hayallerinden vazgeçmedi. Tek bacağının olmaması onun için bir engel oluşturmadı ve kariyerine Pin-up model olarak devam ediyor.

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ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Cairn Atkinson, 30 yaşında koyulan kanser tespiti Cairn için zor günlerin habercisi oldu. 10 milyonda bir görülen kanser türünün zorlu tedavi süreci genç kadın için yeni bir başlangıcında habercisi oldu.

10 milyonda bir görülen kanser türüne yakalandı ama pes etmedi

Epiteloid Sarkom adı verilen kanser nadir kanser türü ile deri altında oluşan tümörler yüzünden birçok kez ameliyatlar geçiren Cairn, hastalığı ile 4 yıl sürecek mücadelede asla pes etmedi. 2018 Aralık ayında geçirdiği ameliyatla bacağı kesilen Cairn, hastalığı yendi ve hayatına devam etti.  Fakat hastalığı 2022 yılında tekrar ortaya çıktı.  Bu sefer durum eskisinden daha kötüydü.

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10 milyonda bir görülen kanser türüne yakalandı ama pes etmedi

Tıp uzmanları Cairn’in kol ve bacak bölgesinde 3 tümör buldu. Ancak bu yıkıcı haberler onun mücadelesini yavaşlatmadı.

10 milyonda bir görülen kanser türüne yakalandı ama pes etmedi

Kemoterapi ve radyasyona başlamaya hazırlanan Cairn, kanserle devam eden savaşına rağmen hayallerinin peşinden gitmeye devam ederken, boş zamanlarının çoğunu başkalarına yardım etmeye adadı.

Diğer kanser hastalarına veya amputelere hedeflerine ulaşabileceklerini görmeleri için ilham verme umuduyla, bir pin-up modeli olarak büyük bir kariyer başlattı.

10 milyonda bir görülen kanser türüne yakalandı ama pes etmedi

Sosyal medyada sürecin zorluğunu anlatan Cairn, "Onkoloğum bir sonraki sürecin kemoterapi ve radyasyon olduğunu söylemişti, ki bu yıllar önce bir seçenek değildi, bu yüzden bu sefer tedavin kanseri yok edip uzak tutacağına dair büyük umutlar var.” dedi

Cairn çok sayıda dergi için poz verdi. Ayrıca Ekim 2021'de pin-up yarışmalarında yarışmaya başladı çeşitli dereceler elde etti

 

 

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#KANSER#Tedavi#ABD

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