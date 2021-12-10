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10 kişi feci şekilde can vermişti... Ve ABD'li rapçi Travis Scott sessizliğini bozdu

#Astroworld Festivali#Travis Scott#ABD
10 kişi feci şekilde can vermişti... Ve ABDli rapçi Travis Scott sessizliğini bozdu

ABD'li rapçi Travis Scott 10 kişinin ölümü ile sonuçlanan konser faciası ile ilgili konuştu. Özellikle sosyal medyada yayılan 'şeytani ritüel' iddiasına yanıt veren şarkıcı 'Hala kafamı toplamaya çalışıyorum' dedi.

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Geçtiğimiz ay ABD'nin Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nde yaşanan izdihama hala ülkenin en çok konuştuğu olaylardan biri olmaya devam ediyor.

10 seyircinin feci şekilde can verdiği olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Charlamagne Tha God isimli radyo sunucusun programına konuk olan Rapçi Scott, trajedi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Hayatını kaybeden hayranları ve onların yakınlarının yaşadıkları nedeniyle acı çektiğini belirten şarkıcı 'Hala kafamı toplamaya çalışıyorum' dedi.

Özellikle sosyal medyada yayılan 'konserinde şeytani ritüeller uyguluyor' iddiası hakkında da konuşan şarkıcı iddiayı kesin bir dille reddetti ve 'Ben inançlı bir adamım' dedi.

Şarkılarının şiddeti körüklediği iddialarını da kabul etmeyen şarkıcı trajik olayın detaylarını ancak basın toplantısında öğrenebildiğinin altını çizdi.

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GÖSTERİYE DEVAM ETMİŞTİ!

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Houston Emniyet Müdürü Troy Finner basın toplantısında, insanların saat 21:30'da izdiham sonucu yere düşmeye başladığını, yapımcıları durumdan haberdar ettiklerini ancak gösterinin 22:10'da sona erdiğini söylemişti.

ABD'li şarkıcı ise bunun üzerine 'Ne olup bittiğini anlayabildiğim zaman durdum ve gerekli desteği alabilmeleri için yardım ettim. Durumun bu kadar şiddetli olduğunu asla düşünemedim' sözleri ile kendisini savunmuştu.

Trajedinin ardından festivalde 'uyuşturucu iğne' şüphesi araştırılmaya başlanmış, organizasyondaki güvenlik önlemlerinin ise yetersiz olduğu öne sürülmüştü.

10 kişi feci şekilde can vermişti... Ve ABDli rapçi Travis Scott sessizliğini bozdu

 

TRAJEDİ NEDEN ENGELLENEMEDİ?

İngiltere'de 2012 Olimpiyatları gibi büyük etkinlikler için kalabalık güvenliğiyle ilgili danışmanlık yapan Simon Ancliffe, "Sayıyı kontrol ettiler mi? Alanda bariyer var mıydı? Güvenlik görevlileri ne yapmaları gerektiğini biliyor muydu? Durumun farkında mıydılar? CCTV bulunuyor muydu?" gibi soruların sorulması gerektiğini söylüyor.

"Sahadaki güvenlik görevlileri sadece yakınındaki olayları hemen fark edebilirler. Müzikten dolayı da duymak zor olur" diyen Ancliffe alandaki görevlilerin CCTV kameralarıyla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Ancliffe can kayıplarının nasıl yaşanmış olabileceğine dair "Konser sırasında insanlar ileri doğru itiliyorsa önlerinde olan biteni görmezler. Düştüğünüz zaman eğer kimse yardım etmezse tekrar ayağa kalkmak zordur" diyor.

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Bu nedenle görevlilerin problemin farkına varıp sanatçıyı uyarması gerektiğini, böylece durumun sakinleştirilebileceğini de ekliyor.

Bazı uzmanlar Scott'ın sahneye çıktığı sırada festival alanında başka bir konser olmayışının da olaylara etkisi olduğunu düşünüyor.

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Etkinlik güvenliğiyle ilgili çalışan Steve Adelman ise Rolling Stone dergisine yaptığı konuşmada gerçekten ne olup bittiğini bilmeden yargılama yapılmaması gerektiğini söyledi.

Yaşanan olaylardan sonra konser alanlarındaki kalabalığın güvenliğiyle ilgili gerekli önlemlerin alınması gerektiği bir kez daha hatırlandı.

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Sussex Üniversitesi'nde kalabalık bilimi üzerine çalışan Prof. Keith Still ise eğlence sektöründe bu tarz davaların asla örnek teşkil edecek şekilde sonuçlanmadığını, bu nedenle ders çıkarılmadığını söylüyor.

Still, "Başka bir endüstride, örneğin havacılıkta, bir olay yaşandığında hemen işin uzmanı kişiler tarafından inceleme yapılır ve yeni prosedürler geliştirilir. Böylece kazanın tekrar yaşanmaması sağlanır" diye ekliyor.

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#Astroworld Festivali#Travis Scott#ABD

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