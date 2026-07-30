10 kadından taciz iddiası

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BBC News tarafından yayımlanan “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” adlı belgeselde konuşan 10 kadın, Leto’nun 2002-2016 yılları arasında, kendileri henüz reşit değilken veya genç yaşlardayken cinsel saldırı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öne sürdü. Belgeselde ayrıca Leto’nun turne ekibinin eski üyeleriyle yapılan röportajlar da yer aldı. Leto, daha önce temsilcileri aracılığıyla iddiaları yalanlamış ve bu iddiaların “açıkça yanlış” olduğunu belirtmişti.

Suçlamaları reddeden Jared Leto’yla ilgili iddialara yenileri ekleniyor.