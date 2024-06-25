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10 gün hayatta kaldı: Ormanda survivor

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#ABD#California#Lukac Mcclish
10 gün hayatta kaldı: Ormanda survivor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 07:00

ABD’nin California eyaletinde dağda yürüyüş yaparken kaybolan Lukac McClish, 10 gün sonra kurtarıldı. Birkaç saatlik doğa yürüyüşü kâbusa dönüşen genç adam, yabani meyveler yiyerek hayatta kaldı.

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LUKAC McClish, 11 Haziran Salı günü California’daki Santa Cruz Dağları’nda birkaç saat süreceğini düşündüğü bir yürüyüşe çıktı. Kısa süre sonra geri dönmeyi planladığı için yanına bir el feneri ve katlanabilir makas haricinde hiçbir şey almadığını aktaran McClish, yürüyüşe çıkmadan önce hiç kimseye de haber vermediğini söyledi. Sık sık doğa yürüyüşlerine çıktığını ve bu konuda tecrübeli olduğunu belirten 34 yaşındaki McClish, kısa süre içinde kaybolmasına kendisinin de şaşırdığını söylerken, bunun sebebinin orman yangınları nedeniyle bazı yer belirleyici doğal işaretlerin yok olması olduğunu vurguladı.

GÜNLERCE FARK EDİLMEDİ

Kaybolduğu sürenin büyük bir kısmını kanyonlarda dolaşarak, su kenarlarında oturarak geçirdiğini ve botlarına doldurduğu suyu içerek susuz kalmamaya çalıştığını anlatan McClish, aç kalmamak için ise dağ çilekleri yediğini söyledi. Şanssız adamın yürüyüşe çıkacağını kimseye söylememesi nedeniyle kaybolduğu da ancak beş gün sonra fark edildi. McClish’in babalar gününde ebeveynlerini ziyaret etmemesi sonrası ailesi genç adamın başına bir kaza gelmiş olabileceğinden endişelendi. Ailenin emniyet güçlerine kayıp ilanında bulunması sonrası McClish’i arama çalışmaları başladı.

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DAĞ ASLANI TAKİP ETTİ

Talihsiz adam kayboluşunun sekizinci gününde hipotermiye yakalandığını ve bir dağ aslanı tarafından bir süre takip edildiğini anlattı. Bir kayadan düşen adam, 300 kişinin katıldığı arama çalışmaları sonucu kurtarılmadan önce iki gün boyunca yardım çığlıkları attığını söyledi. Şans eseri ciddi bir yara almayan McClish, kaybolduktan sonra onuncu günde ekipler tarafından bir kanyonun dibinde bulundu. Ailesiyle kavuşma anında duygusal anlar yaşayan genç adam, yaşadıklarının kendisi için “harika bir tecrübe” olduğunu söyledi.

 

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#ABD#California#Lukac Mcclish

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