10 Ekim’de ödül sahibini buluyor… Trump Nobel alamazsa ne olur

DÜNYANIN en saygın ödülleri arasında gösterilen Nobel Barış Ödülü’nün sahibinin açıklanmasına dokuz gün kala, ABD Başkanı Donald Trump yeniden bir tartışmanın fitilini ateşledi. Trump, hayallerini süsleyen Nobel’i sona ermek bilmeyen bir ısrarla istemeye devam ediyor. BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “yedi bitmez savaşı bitirdiğini ve milyonlarca hayat kurtardığını” savunan Trump, önceki gün Virginia eyaletinde yaklaşık 800 general ve amiral ile yapılan toplantıda “arzusunu” bir kez daha dile getirdi. Ortadoğu’da savaşı bitirdiğini iddia eden Trump, “Bu ödül şahsen benim için değil, Amerika için verilmelidir. Eğer Nobel Barış Ödülü bana verilmezse, bu ABD için bir hakaret olacaktır” ifadelerini kullandı.

GÖRÜLMEDİK KAMPANYA

Trump’ın aylardır dilinden düşmeyen Nobel hayali, Beyaz Saray’daki en yakın yardımcılarından dünya liderlerine kadar uzanan bir “övgü korosu” tarafından da destekleniyor. Basın sözcüsü Karoline Leavitt, ödülün “çoktan verilmesi gerektiğini” savunurken, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Trump’ın bir Demokrat olması halinde “Nobel yolunda” olabileceği iddiasında bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu temmuz ayında Trump ile yaptığı görüşmede onu resmi olarak aday göstereceğini duyururken, Gabon, Moritanya, Senegal, Liberya, Gine-Bissau, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri de Beyaz Saray ziyaretlerinde Trump’ın Nobel alması gerektiğini dile getirdi. Pakistan hükümeti ise haziran ayında adaylık başvurusu yaptı.

‘HİÇ ŞANSI YOK’MUŞ

Trump’ın ısrarı Nobel Barış Ödülü’nün 124 yıllık tarihinde görülmemiş bir durum. İngiltere merkezli The Telegraph’a konuşan Norveç Nobel Komitesi Başkanı Jørgen Watne Frydnes, “Bu yıl gördüğümüz ilgi hiçbir döneme benzemiyor” derken, ABD’li yazar Jay Nordlinger de, “Barış ödülü tarihinde böyle bir lobi faaliyeti yok” yorumunu yaptı. Norveçli tarihçi Øivind Stenersen, “Hiçbir şansı yok” derken; pek çok uzman da Trump yerine bir insani yardım kuruluşunun, gazetecilerin veya Birleşmiş Milletler kurumunun öne çıkabileceğini düşünüyor.

Öte yandan Komite Başkanı Frydnes, dış baskıları dikkate almadıklarını kaydetse de, kamuoyunda “Trump ödül alamazsa nasıl tepki verir” kaygısı hâkim. Trump’ın olası bir hayal kırıklığında Norveç ile ilişkilerin bozulabileceği düşünülüyor.

Bilgi notu: Norveç Parlamentosu tarafından atanan beş kişiden oluşan Norveç Nobel Komitesi, 10 Ekim’de Nobel Barış Ödülü’nün yeni sahibini açıklayacak. Kazanan, bir altın madalya, bir diploma ve 11 milyon İsveç kronuna (yaklaşık 48 milyon TL) sahip olacak. Tören ise ödülün isim babası Alfred Nobel’in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık’ta Oslo Belediye Binası’nda gerçekleştirilecek.