10 bin konut küle döndü: Atom bombası düşmüş gibi

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ABD’nin Los Angeles kentinde, Palisades ve Eaton bölgelerinde başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangınlar kontrol altına alınamıyor. Bölgede yaşayan 180 bin kişi için tahliye emri verildi. Şiddetli rüzgârların etkisiyle yangınlar başka alanlara da sıçramaya devam ederken, en az 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Los Angeles şerifi Robert Luna, yangının yarattığı yıkımın etkisini “atom bombasına” benzetti.

SADECE YÜZDE 6’SI KONTROL ALTINDA

Yalnızca yüzde 8’lik bir kısmı kontrol altına alınabilen Palisades yangını, bölge tarihindeki en yıkıcı yangın olarak kayıtlara geçti. Alevler, kıyı bölgesinde 10 binden fazla yapının tamamen yok olmasına neden oldu.

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Hollywood ünlülerine ev sahipliği yapan Malibu bölgesindeki lüks malikânelerin büyük çoğunluğu alevlere teslim oldu.

Ancak yüzde 3’ü kontrol altına alınabilen Eaton yangını ise yaklaşık 13 bin 750 dönüm alanı küle çevirdi. Perşembe günü, Los Angeles ile Ventura ilçeleri sınırında ise bir başka yangın başladı, kısa sürede yayılarak yaklaşık 12 bin 940 dönüm bir alanı etkiledi. Bu yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtilirken, evsiz olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı. 1400’den fazla itfaiye erinin alevlere müdahalede bulunduğu belirtildi.

MADDİ HASAR 150 MİLYAR dolar

-Geniş çaplı yıkıma neden olan yangınlarla beraber bölgede yağma olayları yaşandığı da bildirildi. Los Angeles’ın bağlı olduğu eyalet California’nın Valisi Gavin Newsom, yangın bölgelerinde güvenlik ve düzeni sağlamak için Ulusal Muhafızların 300 üyesinin yanı sıra 210 polisin görevlendirildiğini belirtti.

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Yetkililer, yangılardan Hurst’ün yüzde 37, Palisades’in yüzde 8, Kenneth’ın yüzde 35 ve Eaton’ın yüzde 3’ünün kontrol altına alınabildiğini bildirdi.

Kentteki tüm okullarda eğitime ara verildi ve gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Şehirdeki bazı bölgelerde bulunan yangın musluklarında su olmadığı için alevlere zamanında müdahale edilemediği iddia edildi.

Yasağa uymayanlar gözaltına alınacak. Yangınların yol açtığı hasarın 150 milyar doları aşabileceği tahmin edilirken, bölgeye giden ABD Başkanı Joe Biden ortaya çıkan maliyetin tamamının hükümet tarafından karşılanacağını duyurdu.