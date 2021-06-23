10 bebek doğurduğunu iddia etmişti... Yalan söylediği ortaya çıktı!

Haziran ayının ilk günlerinde Güney Afrika'dan gelen bir doğum haberi tüm dünya basınında manşet olmuş; eşine rastlanmayan bu doğumun Guiness Rekorlar kitabına gireceği açıklanmıştı.

37 yaşındaki Gosiame Sithole isimli Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurduğu iddiası ile gündeme gelmişti. Sithole'nin kocası, yedi erkek ve üç kızın haziran ayının ilk haftasında Pretoria bölgesindeki bir hastanede sezaryenle dünyaya geldiğini söylemişti.

Ülke basınına konuşan Sithole, doktorların kendisine başlangıçta altı çocuğa hamile olduğunu söylediğini belirtti. Ancak daha sonraki kontrollerin ardından bu sayı sekize çıkarıldı. Kadının iddiasına göre, diğer iki bebek ise ancak ameliyat olurken keşfedildi.

Haberi manşetine taşıyan İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Sithole'nun iddiası doktorlar tarafından doğrulanırsa nisan ayında tam 9 bebek doğuran Malili kadının rekorunu kıracaktı.

Güney Afrika basınında yer alan bir haber ise tüm dünyanın merakla takip ettiği bu doğum hikayesinin ardında yatan gerçeği ortaya çıkardı. Gosiame Sithole, bırakın 10 çocuk doğurmayı hamile bile kalmamıştı ve bu yalanı akrabalarından ve yakın çevresinden yardım parası toplayabilmek için uydurmuştu.

Guiness Rekorlar kitabına girip girmeyeceği araştırılan ve doğumun gerçekoliği üzerine araştırma yapan yetkililer, böyle bir doğumun olmadığını tespit etti.

Kadının, akrabalarından yardım almak için böyle bir yalana başvurduğu ve yardımı aldıktan sonra kayıplara karıştığı aktarılırken daha sonra bulunan Gosiame Sithole'nin ortaya çıktığı ve psikiyatrik değerlendirme için hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Hamilelik fotoğraflarını ve kocaman karnını paylaşan ancak doğum haberinden sonra ortada gözükmeyen ve bebeklerin de fotoğraflarını paylaşmayan kadının durumu zaten birçok kişi tarafından şüpheyle karşılanmıştı.

Güney Afrikalı kadının hamilelik fotoğraflarının da düzmece olduğu belirtildi. Kadının, karnına çeşitli aparatlar koyarak şişliği artırdığı ve insanları bu şekilde kandırdığı anlaşıldı.

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