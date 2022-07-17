1 saatte 27 milyon dolar kaybetti

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KANADALI ünlü rap’çi Drake, canlı yayında binlerce kişinin izlediği kumarda, bir saat içinde 27 milyon dolar (470 milyon TL) kaybetti. Drake, canlı yayın uygulaması Twitch’te ABD’li rap’çi French Montana ile 1 saat boyunca kumar yayını yaptı. 27 milyon dolar bütçeyle kumar yayınına başlayan Drake, yaklaşık bir saatte tüm parayı harcadı ve yayını 2 bin dolarla sonlandırdı. Yayın boyunca 230 bin izlenmeye erişen Drake, Twitch’te anlık olarak en yüksek 112 bin izleyiciye ulaşarak bir rekora da imza attı.

‘KAZANACAĞIM’

Kumar tutkusuyla bilinen dünyaca ünlü rap’çi, “Bu benim ikinci yayınım, henüz kazanmadım ama kazanacağım” sözlerine yer vererek canlı yayını sonlandırdı. Canlı yayın platformu Twitch, kumar içerikleri konusunda uzun süredir eleştiriliyor. Özellikle çocuklar ve gençlerin yakından takip ettiği Twitch, kumar konusunda özendirici olmakla suçlanıyor. Kumar içeriklerinde her ne kadar “+18” ibaresi yer alsa da çocukların bunu izlemesine engel olmanın zor olduğu biliniyor. Geçen yıl Twitch’ten yapılan açıklamada, kumar içeriklerinin yakından takip edildiği vurgulanırken, oyunların sahte parayla oynandığı belirtilmişti.