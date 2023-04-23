1 milyonuncu Maraş ziyaretçisi... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar karşıladı

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KKTC’de 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından 46 yıl kapalı kalan ve 3 yıl önce sivil ziyarete açılan turistik Maraş kentinin 1 milyonuncu ziyaretçisi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından karşılandı. ‘Hayalet kent’ diye adlandırılan bir zamanların ünlü kenti, günümüzde yerli yabancı turistlerin gözde mekânı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki gün bayramın birinci günü kenti gezmeye gelen Gazimagosalı Fevzi ve Özlem Bingöl çiftini tebrik ederek “1 milyonuncu ziyaretçi belgesi” takdim etti.

GÜNDE 2 BİN ZİYARETÇİ

Bingöl ailesini kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’a açıldığı günden bu yana çok büyük bir ilginin olduğunu ve her gün 2 binin üzerinde ziyaretçinin Maraş’ı gezdiğini belirterek, kentin hem ülkeye hem de Gazimagosa’ya turizm ve ekonomik açıdan çok büyük bir kazanç sağladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ta bundan sonra yeni kamu alanlarının açılmasını temenni ederek, Maraş açılımının çok olumlu tarafları olduğunu belirtti.

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ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Maraş’ta açılım kararının altına imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, açılım kararına destek veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.Bingöl ailesine 1 milyonuncu ziyaretçi belgesini takdim eden Cumhurbaşkanı Tatar bu tesadüfün, bayramın birinci gününe denk gelmesinin de ayrı bir anlamı olduğunu vurguladı.

Bingöl ailesi ise birçok kez Maraş’ı ziyaret ettiklerini, ancak böylesi bir rastlantı yaşamaktan büyük gurur duyduklarını dile getirdi.