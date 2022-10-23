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1 milyon TL'ye canlı canlı gömülecek müşteri arıyorlar!

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#Rusya#Sosyal Medya#Dünya
1 milyon TLye canlı canlı gömülecek müşteri arıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 15:58

Sosyal medya Rusya'dan gelen haber ile çalkalanıyor. Bir Rus şirket 1 milyon TL'ye canlı canlı gömülecek müşteriler arıyor.

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Diri diri gömülmeyi deneyimlemek için 1 milyon TL öder misiniz?

Bu soruya cevabız 'evet' olanlar için Rusya'da bir şirket kuruldu.

Bir Rus şirketi, müşterilerine kendi cenazelerine katılma ve diri diri gömülmeyi deneyimleme şansını 3.5 milyon rubleye (yaklaşık 1 milyon TL) sunuyor.

New York Post'ta yer alan habere göre, şirket kurucusu Yakaterina Preobrazhenskaya, bu hizmetin müşterilerinin korku ve endişeleriyle başa çıkmalarına yardımcı olduğunu öne sürdü.

1 milyon TLye canlı canlı gömülecek müşteri arıyorlar
Şirketin kurucusu Yakaterina Preobrazhenskaya Fotoğraf: Sosyal medya)

Preobrazhenskaya Instagram'dan yaptığı paylaşımda şirketin sunduğu bu hizmeti şu sözle özetledi;

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'Kendi mutlu geleceğin için savaşmanın gerçek bir sembolü.'

Preobrazhenskaya'nın bu paylaşımına kısa sürede yorum yağdı, paylaşım sosyal medyada viral oldu.

Şirket müşterilerine iki paket sunuyor. 'Korkular ve endişeler için stres terapisi' isimli 'çevrimiçi cenaze' için 300 bin TL isteniyor.

Müşterilerin bir saat boyunca canlı canlı toprak altında kaldıkları paketin ücreti ise 1 milyon TL.

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