1 milyon Euro’luk biletini çöpe attı

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Durumu fark etmesinin ardından atık yönetim şirketi SANB’den yardım isteyen kadın için çöp kamyonundaki atıklar tek tek incelendi. SANB yöneticisi Roberto Nicola Toscano’nun verdiği bilgiye göre kadın, çekilişten sonra biletini kontrol ettirmek için bir bayiye gitti. Bilet kontrol cihazı “ödeme yapılamaz” uyarısı verdi. Küçük bayilerin yalnızca düşük tutarlı ikramiyeleri ödeyebilmesi nedeniyle verilen bu uyarıyı yanlış yorumlayan kadın, büyük ikramiyeyi kazandığını anlayamadı. Eve döndüğünde bir aile üyesinin oynadığı numaraların 1 milyon Euro kazandığını söylemesi üzerine yeniden bayiye giden kadın, biletin çöpe atıldığını ve çöp kamyonu tarafından alındığını öğrendi. Bunun üzerine atık yönetim şirketiyle irtibata geçildi. Bir günden uzun süren çalışmada çok sayıda piyango bileti ve koçanı incelenirken, aranan bilet tek parça halinde bulundu.