1 milyon eşiği aşıldı

Dünya genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları, sosyal mesafe ve tecrit gibi tüm tedbirlere rağmen koronavirüs salgını doludizgin gitmeye devam ediyor. İlk kez geçtiğimiz aralık ayında Çin’in Hubey vilayetinin merkezi Vuhan’da ortaya çıkan COVID-19 pandemisi önceki gün, yani 2 Nisan’da dünya genelinde 1 milyon vakayla psikolojik eşiği aştı. Vaka sayısı dün itibariyle 1 milyon 30 bini geçti. Can kayıpları da önceki gün kritik 50 bin eşiğini geride bırakırken, dün itibariyle koronavirüse bağlı ölümler 54 bini aştı.

ABD’DE HIZLI ARTIŞ

Koronavirüs vakalarında ABD dünya genelinde açık ara ilk sırada bulunuyor. Ülkede New York eyaleti salgınının merkez üssü konumunda. ABD’de dün itibariyle vakalar 245 bini geride bırakmış durumda. Bu ülkeyi, İspanya ve İtalya izliyor. İspanya’da vaka sayısı 117 bini, İtalya’da ise 115 bini dün itibariyle geride bıraktı. Diğer ülkeler vaka sayısı bakımından henüz 100 bin eşiğinin altında bulunuyor.

İTALYA VE İSPANYA

COVID-19 salgınında yaşanan can kayıplarında da 50 bin psikolojik eşiği aşıldı. Can kayıplarında ilk sırada İtalya yer alıyor. Bu ülkeyi, İspanya ve son günlerde can kayıplarında hızlı artışların meydana geldiği ABD izliyor. Dün itibariyle İtalya’da can kayıpları 14 binin üzerine çıkarken, İspanya’da da 10 bin eşiği geride kaldı.

ABD’de can kayıpları dün itibariyle 6 bini, Fransa’da ise 5300’ü geçti. İspanya’da 2 Nisan-3 Nisan tarihleri arasında 24 saatte dün 932 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu, bu ülkede 24 saatte en fazla can kaybının yaşandığı ikinci ölçüm oldu. COVID-19’dan ölenlerin cenazelerini buz pistinde bekleten başkent Madrid belediyesi, buranın dolmasından dolayı Majadahonda ilçesindeki başka bir buz pistinin daha benzer amaçla kullanılacağını duyurdu.