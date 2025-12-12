1 milyon dolara vatandaşlık... Trump ‘Altın kart’ vizesini başlattı

Haberin Devamı

Sosyal medyadan programı duyuran Trump, “Bu kart, geçmişleri incelenmiş uygun konumdaki herkese doğrudan vatandaşlık yolu açacak” diye yazdı. Programın internet sitesine göre kart, “rekor sürede ABD oturum” hakkı vadediyor. İç Güvenlik Bakanlığına ödenen 15 bin dolarlık işlem ücretinin ardından 1 milyon dolarlık katkı yapan başvuru sahiplerinin hızlandırılmış şekilde oturum alabileceği belirtiliyor. Ülkede bir çalışanını sponsor etmek isteyen şirketlerin ise 2 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Program kapsamında yakında 5 milyon dolar karşılığında “özel vergi avantajları” sunan “platin” versiyonun da devreye alınacağı duyuruldu.

Öte yandan program, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarını sıkılaştırdığı bir dönemde yürürlüğe giriyor. ABD yönetimi, yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik operasyonları artırırken çalışma vizelerinin ücretlerini de yükseltti.