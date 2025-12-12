×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

1 milyon dolara vatandaşlık... Trump ‘Altın kart’ vizesini başlattı

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Vize#Altın Kart
1 milyon dolara vatandaşlık... Trump ‘Altın kart’ vizesini başlattı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 07:00

ABD yönetimi, 1 milyon dolar karşılığında yabancı başvuru sahiplerine hızlandırılmış vize süreci ve uzun vadede vatandaşlığa geçiş imkânı sunan “Trump Altın Kart (Trump Gold Card)”ı uygulamaya koydu.

Haberin Devamı

Sosyal medyadan programı duyuran Trump, “Bu kart, geçmişleri incelenmiş uygun konumdaki herkese doğrudan vatandaşlık yolu açacak” diye yazdı. Programın internet sitesine göre kart, “rekor sürede ABD oturum” hakkı vadediyor. İç Güvenlik Bakanlığına ödenen 15 bin dolarlık işlem ücretinin ardından 1 milyon dolarlık katkı yapan başvuru sahiplerinin hızlandırılmış şekilde oturum alabileceği belirtiliyor. Ülkede bir çalışanını sponsor etmek isteyen şirketlerin ise 2 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Program kapsamında yakında 5 milyon dolar karşılığında “özel vergi avantajları” sunan “platin” versiyonun da devreye alınacağı duyuruldu.

Öte yandan program, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarını sıkılaştırdığı bir dönemde yürürlüğe giriyor. ABD yönetimi, yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik operasyonları artırırken çalışma vizelerinin ücretlerini de yükseltti.

Gözden KaçmasınTrumptan Venzuelaya yeni tehditTrump'tan Venzuela'ya yeni tehditHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınJaponya açıklarında 6,7 büyüklüğünde depremJaponya açıklarında 6,7 büyüklüğünde depremHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#Vize#Altın Kart

BAKMADAN GEÇME!