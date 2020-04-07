1 milyon bağışladı

Madonna Instagram paylaşımında şunları söyledi: “Bireysel ve küresel olarak olağanüstü bir durum yaşadığımız aşikâr. Bunu kabullenmenin ve yaşam biçimimi değiştirmenin zaman aldığını kabul etmek zorundayım. Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın COVID-19’u engelleyecek ya da tedavi edecek bir ilaç bulma çabasına ortak oluyorum.”