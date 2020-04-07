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Dünya
Haber Giriş: 07.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

1 milyon bağışladı

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1 milyon bağışladı
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Madonna koronavirüsle mücadele için dünyanın en zengin kişilerinden Bill Gates’in vakfına 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

Madonna Instagram paylaşımında şunları söyledi: “Bireysel ve küresel olarak olağanüstü bir durum yaşadığımız aşikâr. Bunu kabullenmenin ve yaşam biçimimi değiştirmenin zaman aldığını kabul etmek zorundayım. Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın COVID-19’u engelleyecek ya da tedavi edecek bir ilaç bulma çabasına ortak oluyorum.”

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