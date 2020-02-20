1 milyar dolarlık dava! Şok detaylar ortaya çıktı

Columbia Bölge Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesine göre, Hafter’in oğlunun şirketinin adresi ise isyancı Halife Hafter’in Virginia’nın Falls Chuch kasabasındaki apartmanı dairesi olarak gözüküyor. Hafter’in Libya’ya dönüşünün ardından 3 yıl içinde nasıl bu kadar büyük bir nakit paraya sahip olduğu bilinmiyor.

20 yıl kadar ABD’de yaşayan ve beş oğlu ve bir kızı bulunan Hafter’in üç oğlu Libya’da uluslararası tanınmaya sahip Ulusal Mutabakat Güçleri’ne karşı savaşan silahlı grubun içinde yer alıyor. İki oğlu ise ABD’de son dönemde zenginleşen gayrimenkul işlerini yürütüyor.





HAFTER’İN LOBİCİLERİ

Altı Libyalı ailenin Hafter’den 1 milyar dolar talep ettiği dava dilekçesindeki dikkat çeken diğer unsur ise Hafter’in Trump yönetimi ile ilişki kurmak için lobi şirketlerinden yardım alması. Dilekçede, Hafter’in ABD’de yaşadığı dönem içinde CIA ve ABD’li yetkililerle yakın ilişki içinde olduğu belirtiliyor. Hafter bağlantılı lobi grupları ise Trump’a ulaşmak için ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton üzerinde çalışmalar yürütmüş...

Hürriyet’e konuşan davanın avukatı Martin McMahon, davanın sonuçlanması durumunda Hafter ve ailesinin ABD’de sahip olduğu tüm mülklere el konulmasının mümkün olduğunu belirtti. Hafter’i savaş suçuyla suçlayan Salem Abulgaed, Hayri Nasrat, Mısbah Nasrat, Salaheddin Rahoma, Abdulahmid bin Salih ve Riyad Al Akhdar Hafter’in doğrudan emir verdiği olaylarda evlatlarını kaybeden babalar. Davada Hafter’in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri’nden de Hafter’in katliamlarına yardım ettiği için tazminat talep ediliyor. Hayatını kaybeden kişilerin aileleri, Libya’nın üye ülke olmaması nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda dava açma imkânına sahip değil. ABD yasaları, yabancı ülke vatandaşlarının ABD vatandaşlarına karşı ülkede dava açmasına hak tanıyor.

İLK DAVA VIRGINIA’DA

ABD’nin Virginia eyaletinde Hafter güçlerinin öldürdüğü kişilerin aileleri Hafter’e savaş suçları davası açmıştı. 125 milyon dolarlık dava dosyasında Hafter’in işlediği savaş suçlarına ilişkin birçok fotoğraf yer alıyordu. Hafter’in savaş suçuyla yargılandığı davaya hiç müdahil olmaması nedeniyle mağdur avukatının gıyabi hüküm (default motion) süreci başlatması bekleniyor.