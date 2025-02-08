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1 haftada 3. havacılık faciası: Alaska'da kaybolan uçağın enkazı bulundu

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#Alaska'da Uçak Kazası#Bering Air#Kayıp Uçak
1 haftada 3. havacılık faciası: Alaskada kaybolan uçağın enkazı bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 11:44

Dün ABD'nin Alaska eyaletinde kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı yetkililer kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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ABD'nin Alaska eyaletinde dün Unalakleet şehrinden Nome'a gitmek üzere 10 kişiyle havalandıktan bir süre sonra radardan kaybolan Bering Air'a ait Cessna 208B Grand Caravan tipi küçük yolcu uçağı bulundu.

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, uçağın düştüğü ve enkazına Nome yakınlarında ulaşıldığı belirtildi. Uçaktaki 10 kişiden 3'ünün cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi. Diğer 7 kişinin de uçağın içinde olduğu, ancak henüz kendilerine ulaşılamadığı aktarıldı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçaktaki 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Feci kaza ABD'de bir haftada yaşanan 3. havacılık felaketi olarak kayıtlara geçti.

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#Alaska'da Uçak Kazası#Bering Air#Kayıp Uçak

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