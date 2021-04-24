1 Filistinliye 20 İsrail polisi

İsrail polisi, önceki akşam teravih namazı sonrası Kudüs’teki Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere müdahale etti. Filistin Kızılayı, çıkan olaylarda en az 105 Filistinli’nin yaralandığı, bunlardan 22’sinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

AŞIRI SAĞCILAR ARAPLARI HEDEF ALDI

Ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanları İsrail polisince kapatıldı. Söz konusu alanda oturmalarına izin verilmeyen Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı’da toplanıyor, zaman zaman polisle gerginlikler yaşanıyordu. Dün 300 kadar aşırı sağcı İsrailli, Filistinli grubun bulunduğu alana “Araplara ölüm” sloganları atarak yürüyüşe geçti ve taraflar karşı karşıya geldi. İsrailli “Kanal 12”, güzergâhta alınan önlemlere karşın aşırı sağcı grubun Filistinlilerin bulunduğu bölgeye ulaşabilmesine dikkat çekti. İki grubu ayırmaya çalışan İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi sert oldu. Ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanan polis, en az 50 kişiyi gözaltına aldı. Müdahalede atlı polisler de yer aldı. Tamamının Filistinliler olduğu öğrenilen gözaltındaki kişilerin mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

‘POLİS KORUMASI ALTINDA SALDIRDILAR’

Öte yandan İsrail polisi, atılan sert cisimler nedeniyle 20 güvenlik görevlisinin yaralandığını, 3’ünün tedavisinin hastanede yapıldığını belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Yasadışı yerleşimciler ve aşırı sağcı gruplar İsrail ordusu ve polisinin korumasında Arapları öldürmeleri için cesaretlendiriliyor” diyerek tepkisini dile getirdi. Filistin Devlet Başkanlığı da bir yazılı açıklama ile, Doğu Kudüs’ün Filistin devletinin başkenti ve “kırmızı çizgi” olduğunu vurguladı. Fanatik Yahudilerin, polisinin koruması altında, Araplara yaptığı provokasyonların kınandığı belirtilen açıklamada, Kudüs’teki Filistinlilerin saldırılara karşı korunması için uluslararası topluma çağrı yapıldı.

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