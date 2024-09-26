1. Dünya Savaşı'ndaki ilginç ayrıntı: Ünlü yazar casus çıktı

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İstihbarat alanında uzmanlaşan tarihçi Claire Hubbard-Hall, ilk kez 1. Dünya Savaşı'na ilişkin tutulan kayıtlarda "Ajan A" olarak geçen kadın casusun kimliğini tespit etti.

Arşiv kayıtılarına göre "Ajan A"nın görevi, 1. Dünya Savaşı'nın devam ettiği sırada Alman subaylara casusluk yaparak olası bir Alman işgali ya da savaş ilanı hakkında bilgi sağlamaktı.

İngiliz gizli servisinin kurulduğu 1909 yılında işe alınan "Ajan A", gizli servisin ilk kadın başkanı Mansfield Cumming'e hem aktif hem de emekli Alman subayların hareketleri hakkında rapor verdi. 50 yaşındaki "Ajan A", ailesinin Almanya ile olan bağlantı sayesinde süphe uyandırmadan istihbarat topladı.

MailOnline'a konuşan Hubbard-Hall, arşiv kayıtlarındaki muhasebe dosyalarına önemli kanıtlar bulduğunu ve bu zamana kadar hiç kimse tarafından incelenmediğini söyledi.

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Hubbard-Hall, "Onu tanımlayabilmiş olmam inanılmaz. 17 Aralık 1909'da MI6 ajanı olarak istihdam edilen ilk kadın olarak tarihe geçmiş" dedi.

Bugün 8 bin sterline denk gelen yıllık 100 sterlinlik maaş ile casusluk yapmaya başlayan "Ajan A, 1910 yılında 58 sterlinlik son ödeme ile işten çıktı.

Hubbard-Hall, bu maaş makbuzları sayesinde "Ajan A"nın gerçek kimliğinin ünlü yazar ve çevirmen Agnes Blake olduğunu ortaya çıkardı.

ENİŞTESİ, ALMAN VELİAHT PRENSİ VE GELECEĞİN İMPARATORU WİLHELM'İN YAVERİYDİ

Alman tiyatro oyunlarını İngilizce'ye çevirerek ün kazanan Agnes Blake, arkadaşları ve ailesinin bağlantısı sayesinde olası bir Alman işgali hakkında erken bilgi sağlayabileceği fark edilerek gizli servisin muhasebecisi Charles Hardinge'e tavsiye edildi.

Blake, varlıklı bir ailede büyürken Blake'in ablası 1869 yılında aristokrat bir Alman ailesiyle evlendi. Ablasının evlendiği kişi, Alman Veliaht Prensi ve geleceğin imparatoru Wilhelm'in yaveriydi. Blake bu sayede Cumming ve gizli servis için çok değerli bir hale geldi.

Bir bulmaca tasarlayan ve patentini alan Blake, özellikle bir "kurmay subay" üzerinde yoğunlaşmış olsa da, aynı zamanda Cumming'e Almanca mektup ve telgraf yazma konusunda da yardımcı oldu.

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1950'de 91 yaşında ölen Blake'in hiç çocuğu olmadı.