1.1 milyar dolar tazminat ödeyecek

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Anlaşmaya göre havacılık devi Boeing 1.1 milyar dolarlık yatırım ve tazminat ödemesi yapacak. Adalet Bakanlığı, anlaşma miktarının büyük bir kısmının Boeing’in uyumluluk, güvenlik ve kalite programını iyileştirme çalışmalarına gideceğini, 445 milyon dolarlık kısmının ise mağdur ailelere tazminat olarak ayrılacağını duyurdu.

AİLELER KARARA TEPKİLİ

Bakanlık yetkilileri, hiçbir şeyin mağdurların kayıplarını azaltamayacağını ancak bu çözümün Boeing’in mali olarak sorumlu tutulmasını ve gelecekteki yolcuların güvenliği üzerinde etki yaratmasını sağladığını bildirdi. Bakanlık Sözcüsü, “Hiçbir şey kurbanların kayıplarını azaltmayacak, ancak bu karar Boeing’i mali açıdan sorumlu tutuyor, aileler için kesinlik ve tazminat sağlıyor ve gelecekteki hava yolcularının güvenliği için bir etki yaratıyor” diye konuştu.

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Öte yandan Boeing’e ilk dava açılan 2021 yılından bu yana bir ceza soruşturması için baskı yapmaya çalışan kaza kurbanı aileler, karardan memnun kalmadı. Aileler, Boeing’in cezai olarak sorumlu bulunmamasının “dünyanın dört bir yanındaki şirketlere hata yapsanız da bir miktar parayla cezadan kurtulabilecekleri mesajını gönderdiği” görüşünde.