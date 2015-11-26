Dolunay İkizlerde sinirleri bozuyor!

İkizler burcunda ve olumsuz açılar altında oluşan dolunay, iniş çıkışlı ruh haline veya sinir sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir. Ani ve duygusal tepkiler vermekten kaçınmamızda fayda var. Kontrolümüz dışındaki olaylar kaygı yaratabilir. Gelişmelere göre bazı fikirlerde yön değişiklikleri görülebilir.

Ortaya çıkan haberlere göre bazı görüşler yeniden biçimlenebilir veya gerçekçi olmayan yaklaşımlar hedef değişikliklerine neden olabilir. Beklenmedik açıklamalar, ani olaylar veya sert çıkışlar gündeme gelebilir.

Sıkı sıkıya bir fikre bağlı kalmamız veya bazı inançlarımız konusunda ısrarcı olmamız fikir çatışmalarına neden olmakla kalmayıp, en sonunda bu düşüncelerimizin yersiz olduğunu veya bazı şeylere körü körüne bağlı olduğumuzu fark etmemiz veya amaçlarımızın ya da gittiğimiz yolun yanlışlığını görmemiz bizi boşluğa düşürebilir.

Bazılarımızda kimlik bunalımlarına neden olabilir. Bu belirsizlikler ve karışıklıklar ortamında, kaygılı olmamıza rağmen, neyse ki yaratıcılığımız da bir o kadar yüksek ve içimizdeki yaratıcılık potansiyelinin farkına varabiliriz. Uluslararası konularda da yanlış kararlar, ani çıkışlar, yanlış değerlendirmeler ya da adımlar söz konusu olabilir.

Dolunay’ın Satürn’le olumsuz açısı, inanç, ideoloji veya etnik farklılıklara dayalı sert, hatta saldırgan tutumların ve girişimlerin de devamlılığına işaret ediyor. Tehdit algıladığımız durumlarda dahi, ‘’restini gördüm’’ türünde tavırlar içerisine girmeden önce birkaç gün beklemekte fayda var. Flu veya destekçi olmayan atmosfer yanlış adımları körükleyebilir.

Gördüğünüz gibi bu kafa karışıklıkları, dalgınlıklar ve belirsizlikler ortamında ben de kafamı tam olarak toplayamadım ortaya karışık bir yazı oldu. Afiyetle okunması dileğiyle, net titreşimde günler…

Sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel