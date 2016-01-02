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Astroloji
Haber Giriş: 02.01.2016 - 10:57 | Son Güncelleme:

Dolunay civarında yaşananlar tekrarlanabilir

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Dolunay civarında yaşananlar tekrarlanabilir
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Ayın gün boyu Güneş, Pluton ve Uranüs’le olumsuz görünümleri mevcut.

Bu durum bizi mücadeleci ortamların, gergin diyalogların, çekişmeli durumların içerisine çekebilir. Tepkilerimizi kontrol etmemizde fayda var. Öğle civarı saatlerde Satürn’ün katkısı daha planlı, kontrollü ve olumlu adımlar atmamız veya tavırlar geliştirmemiz için bizi desteklerken, akşama doğru saatlerde kontrolümüz dışında gelişen veya iniş çıkışlı olaylar nedeniyle stres yaşayabiliriz. Günün gezegen konumları geçen hafta meydana gelen dolunayın gündemimize taşıdığı konuları tetikleyebilir. Geçen hafta yazdığımız ‘’Yengeç burcunda dolunay’’ yazımıza bir göz gezdirmenizi öneririm Niobe’ce. Bugün aynı zamanda Merkür 5 Ocak’ta gerilemek üzere Kova burcuna geçiyor. Dolayısıyla, alelacele kararlar almak için uygun günlerde değiliz. Konuların üzerinden geçmek ve akılcı planlar yapmak daha doğru olacaktır. Zira, önümüzdeki birkaç hafta boyunca, hem kafalar hem de planlar sıkça değişebilir. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

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