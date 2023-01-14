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Rusya iki hafta sonra ilk kez aynı anda 4 şehre saldırdı! Kiev, Lviv, Harkov ve Dnipro'da patlama sesleri... 5 ölü 20 yaralı

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#Rusya#Ukrayna#Dnipro
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 20:17

Rusya, Ukrayna'nın 4 kentine iki haftanın ardından ilk kez aynı anda saldırdı. Rus füzelerinin hedefindeki kentlerden biri olan Dnipro'da bombalanan bir apartmanda 5 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

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Rusya, Ukrayna'daki saldırılarına devam ediyor. Rusya, iki haftanın ardından ilk kez Ukrayna'nın 4 şehrine aynı anda saldırı düzenledi. Dnipro'da bir apartmanı hedef alan Rus füzeleri binada ağır hasar bıraktı. Dnipropetrovsk Bölge Valisi Valentyn Reznichenko saldırının ardından yaptığı açıklamada "Rusya'nın düzenlediği saldırıda Dnipro'da çok katlı bir bina ağır hasar gördü. Çok sayıda insan enkaz altında kaldı. Saldırılar sonucu bölgeden gelen son bilgilere göre 5 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

Saldırılarda Batı Lviv bölgesi ve kuzeydoğu Harkov'daki altyapı tesisleri ile Başkent Kiev'in de hedef alındığı öğrenildi.

Rusya iki hafta sonra ilk kez aynı anda 4 şehre saldırdı Kiev, Lviv, Harkov ve Dniproda patlama sesleri... 5 ölü 20 yaralı

Haberin Devamı

Rusya iki hafta sonra ilk kez aynı anda 4 şehre saldırdı Kiev, Lviv, Harkov ve Dniproda patlama sesleri... 5 ölü 20 yaralı

Rusya iki hafta sonra ilk kez aynı anda 4 şehre saldırdı Kiev, Lviv, Harkov ve Dniproda patlama sesleri... 5 ölü 20 yaralı

 

 

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#Rusya#Ukrayna#Dnipro

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