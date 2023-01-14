Rusya iki hafta sonra ilk kez aynı anda 4 şehre saldırdı! Kiev, Lviv, Harkov ve Dnipro'da patlama sesleri... 5 ölü 20 yaralı

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Rusya, Ukrayna'daki saldırılarına devam ediyor. Rusya, iki haftanın ardından ilk kez Ukrayna'nın 4 şehrine aynı anda saldırı düzenledi. Dnipro'da bir apartmanı hedef alan Rus füzeleri binada ağır hasar bıraktı. Dnipropetrovsk Bölge Valisi Valentyn Reznichenko saldırının ardından yaptığı açıklamada "Rusya'nın düzenlediği saldırıda Dnipro'da çok katlı bir bina ağır hasar gördü. Çok sayıda insan enkaz altında kaldı. Saldırılar sonucu bölgeden gelen son bilgilere göre 5 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

Saldırılarda Batı Lviv bölgesi ve kuzeydoğu Harkov'daki altyapı tesisleri ile Başkent Kiev'in de hedef alındığı öğrenildi.

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