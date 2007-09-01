DOÄžUM ASTROLOJÄ°SÄ°

GeleceÄŸi yÄ±ldÄ±zlar belirleyebilir mi? DoÄŸacak Ã§ocuÄŸun cinsiyetini seÃ§ebilmek iÃ§in, belli bir saatte dÃ¶llenmeyi, Ay'Ä±n astrolojik konumuna gÃ¶re yapabilirmiyiz? KadÄ±nlarÄ±n periyodik hallerinin bu konuyla iliÅŸkisi var mÄ±dÄ±r? Ay DÃ¶nemleri, doÄŸum kontrolunu kolaylaÅŸtÄ±rabilir mi? Ve en Ã¶nemlisi, astrolojik analizler yaparak doÄŸumsal kusurlarÄ± Ã¶nlemek iÃ§in, en iyi dÃ¶llenme zamanÄ±nÄ± seÃ§ebilir miyiz? BÃ¼tÃ¼n bu sorularÄ±n cevabÄ± var mÄ±? Ä°ÅŸte, Astroloji'nin 1960'larda baÅŸlayan ama ÅŸimdilerde yerini bulan yeni birÂ penceresi ve bir bilim adamÄ±nÄ±n verdiÄŸi savaÅŸ...Â

Ã‡ek psikiyatr ve jinekolog Dr. Eugene Jonas'a gÃ¶re yukardaki sorulara sempatiyle, Ã¶n yargÄ±sÄ±z yaklaÅŸabiliriz. Dr. Jonas, 10.000 kadÄ±nÄ± test ettikten sonra, gebelikle iliÅŸkinin % 97 olduÄŸunu belirledi. BÃ¶yle bir iddia doÄŸal olarak, yÃ¼zyÄ±lÄ±n en Ã¶nemli olaylarÄ±ndan birisi olabilir ve modern kadÄ±nÄ± ÅŸekillendirebilir ama ancak "Astrolojik DÃ¶nem Metodu" nun genelleÅŸtirilmesi koÅŸuluyla... Bir diÄŸer yaklaÅŸÄ±m ise, neden bÃ¶yle yapmayalÄ±m ya da bu yÃ¶ntemi kullansak ne olur? Dr. Jonas araÅŸtÄ±rmalarÄ±na 1956'da baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±, Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ± tesadÃ¼fen rasladÄ±ÄŸÄ± antik bir Babil-Asur taÅŸ yazmasÄ±ydÄ±.



KadÄ±nlarÄ±n gebelik dÃ¶nemlerinin, Ay evreleriyle iliÅŸkisi olduÄŸu anlatÄ±lÄ±yordu. Ne yazÄ±k ki, eski astrologlar Ay'Ä±n evreleri hakkÄ±nda daha geniÅŸ bir aÃ§Ä±klama bÄ±rakmamÄ±ÅŸlardÄ± veya bulunamamÄ±ÅŸtÄ±. Jonas, endiÅŸelenmesine raÄŸmen yÄ±lmadÄ±, o sÄ±ralarda Macaristan'da Ã§ocuk dÃ¼ÅŸÃ¼rmek neredeyse yasallaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°nanÃ§lÄ± bir Katolik olan Dr. Jonas, buna karÅŸÄ±ydÄ±, ayrÄ±ca Ã§ocuk dÃ¼ÅŸÃ¼ren veya aldÄ±ran kadÄ±nlarÄ±n uÄŸradÄ±klarÄ± psikolojik ÅŸoklarÄ±n Ã¼zerinde duruyordu. Jonas'Ä±n iyi bildiÄŸi bir diÄŸer ÅŸey, gebeliÄŸi Ã¶nlemede Ã§ok geÃ§erli olan ritm metodunun uygulanmasÄ±nÄ±n Ã§ok gÃ¼Ã§ olduÄŸuydu. KÄ±sacasÄ± gebeliÄŸi Ã¶nlemenin en kesin yolu, kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rmaktÄ±.Â Â Â Â

Â

ÃœÃ§ Ana Kural

Jonas yaptÄ±ÄŸÄ± testleri desteklemek iÃ§in gÃ¼venilir tÄ±bbi referanslar kullandÄ±; astrologlardan, ve kozmobiyologlardan oluÅŸan bir ekip kurdu. KozmobiyologlarlarÄ±n gÃ¶zlemlerine gÃ¶re, kozmik koÅŸullar ve gÃ¼Ã§ alanlarÄ± yaÅŸayan herÅŸeyi etkiliyordu ve bu yaklaÅŸÄ±ma bilimciler ve Ã¶zellikle de fizikÃ§iler katÄ±lÄ±yordu. Jonas ve ekibinin Ã¼zerinde Ã¶nemle durduklarÄ± bir diÄŸer ÅŸey, ÅŸarlatan falcÄ±lardan ve yÄ±ldÄ±z haritasÄ±yla (horoskop) gelecek tahminlerinden uzak kalmaktÄ±. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nemli kozmobiyologlarÄ±ndan Reinhold Ebertein ÅŸÃ¶yle yazÄ±yordu; "Astroloji meraklÄ±larÄ± bilimsel araÅŸtÄ±rmalara ve Ã¶zellikle istatistiklere Ã§ekinerek yaklaÅŸÄ±yorlar, oysa kozmobiyolojik her tÃ¼r Ã§alÄ±ÅŸma ve metodoloji daha fazla bilgi saÄŸlÄ±yor ve doÄŸru sonuÃ§larÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor." Jonas, ilk Ã¶nce gÃ¼neÅŸ lekelerinin insan yaÅŸamÄ±nÄ± nasÄ±l etkilediÄŸini araÅŸtÄ±rÄ±rken, astrolojik ve astronomik Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±. Hipokrat'tan Kepler'e uzanan pratik astrolojiyi inceledi; tÃ¼m bu araÅŸtÄ±rma dÃ¶neminin sonunda, Ay'Ä±n evreleri ile gebelik arasÄ±nda doÄŸrusal bir iliÅŸkinin bulunduÄŸundan emin oldu. Asur-Babil taÅŸ yazmasÄ±nÄ± keÅŸfettikten sonra, Jonas iÅŸe giriÅŸti, Ã§eÅŸitli doÄŸum haritalarÄ± veya kozmobiyologlarÄ±n tabiriyle "Kozmogramlar" Ã§izdi ve bunlarÄ± gebelik Ã¶rnekleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. 1956 yazÄ±nda, Ã§ok yoÄŸun geÃ§en birkaÃ§ haftalÄ±k araÅŸtÄ±rmanÄ±n ardÄ±ndan Jonas, kendi tabiriyle gebelikle ilgili "Ä°lk ÃœÃ§ Ana Kural" Ä± belirledi. SeksÃ¼el eylem ve ceninin oluÅŸmasÄ± kesinlikle formÃ¼le edilebilirdi. ÃœÃ§ kural ÅŸÃ¶yleydi;



1. Bir kadÄ±nÄ±n gebe kalma anÄ±, Ay ve GÃ¼neÅŸ'in ritmiÂ ve de GÃ¼neÅŸ'le Ay'Ä±n aÃ§Ä±larÄ±yla iliÅŸkilidir; burada kadÄ±nÄ±n kendi doÄŸum anÄ± dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

2. Ã‡ocuÄŸun cinsiyeti, Ay'Ä±n gebe kalma anÄ±ndaki pozisyonu ile ilgilidir.Â Â

3. Gebe kalma anÄ±ndaki doÄŸal gezegen konfigÃ¼rasyonlarÄ±, embriyonu etkiler.Â Â Â Â

Ay hormonal deÄŸiÅŸimleri etkilemektedir

Peki ama, daha doÄŸal, daha kesin gÃ¶rÃ¼ÅŸler ve destek araÅŸtÄ±rmalar yok mu? Biraz daha aÃ§Ä±labilir ve araÅŸtÄ±rmanÄ±n detaylarÄ±na yÃ¶nelebiliriz; eÄŸer bir kadÄ±n, Ã¶rneÄŸin Yeni Ay'da doÄŸduysa, her Yeni Ay dÃ¶neminde gebe kalacaktÄ±r. EÄŸer bir kadÄ±n, Yeni Ay'dan beÅŸ gÃ¼n sonra Ay'la, GÃ¼neÅŸ'in birbirlerine 60' aÃ§Ä± yaptÄ±klarÄ± bir anda doÄŸduysa, aynÄ± aÃ§Ä±nÄ±n ve konumun tekrarÄ±nda, periyodik dÃ¶nemi tekrarlanacaktÄ±r. Ay'Ä±n ve GÃ¼neÅŸ'in doÄŸum anÄ±nÄ±zda nerede olduÄŸunu bilmiyorsanÄ±z, elbette ki ciddi bir astroloÄŸa baÅŸvurmanÄ±z gerekir, eÄŸer ona doÄŸru doÄŸum bilgilerini yani tarih, zaman ve yer bilgilerini verebiliyorsanÄ±z, astrolog sÃ¶z konusu kozmik konumlarÄ± size verecektir. Jonas sistemine gÃ¶re, bir kadÄ±n kozmo-gebelik dÃ¶nemine Ay/GÃ¼neÅŸ dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinin iki gÃ¼n Ã¶ncesinde girmektedir. EÄŸer kadÄ±n, bu metodu gebeliÄŸi Ã¶nlemek olarak kullanÄ±yorsa, sakÄ±nma pratiÄŸi yapmalÄ±dÄ±r yani bir tÃ¼r doÄŸum kontrolu, sÃ¶z konusu aÃ§Ä±nÄ±n 36 saat Ã¶ncesinde ve 12 saat sonrasÄ±nda yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. AvustralyalÄ± Francesca Naish, Ã¶zel bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ± ve gebelik tarihlerini belirleyerek, olasÄ± hatalarÄ±n gÃ¼venlik sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±, yumurta ve spermlerin yaÅŸam sÃ¼relerini saptadÄ±. 4 gÃ¼nlÃ¼k Ay periyodlarÄ±nda oluÅŸan sonuÃ§larÄ±n her ay veya 29.5 gÃ¼nde bir tekrarlanmalarÄ± verileri destekliyordu. YumurtlamanÄ±n kÃ¶keninde, aybaÅŸÄ± dÃ¶nemlerinde oluÅŸan hormonal deÄŸiÅŸimleri Ay etkilemektedir ve aynÄ± etki stres ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ± da kapsamaktadÄ±r. Ã–te yandan Ay DÃ¶nemi, sabit olarak yÄ±lda 12-13 kez tekrarlanÄ±r; AybaÅŸÄ± periyodlarÄ±nda oluÅŸan gebelik olaylarÄ±nÄ±n nedeni, raslantÄ±sal olarak Ay DÃ¶nemleri ile karÅŸÄ±laÅŸmaktÄ±r. Bir kadÄ±n bir ayÄ±n iÃ§ersinde iki kez gebelik dÃ¶nemi yaÅŸayabilir ve bunu bilirse avantaj veya sakÄ±nmak iÃ§in kullanabilir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Â

Gebelik anÄ± Ã¶nceden belirlenebilir



DÃ¶nemlerin gÃ¶zlemini yapan Dr. Kurt Rechnitz'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± geliÅŸtiren Jonas, iddialarÄ±n % 98 kesin olduklarÄ±nÄ± belirtiyor ve sonucun vÃ¼cuttaki temel Ä±sÄ±nÄ±n kontrol edilmesi yÃ¶ntemiyle kesin olara desteklendiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu. Avustralya'lÄ± astrolog Francesca Naish, Ay DÃ¶nemi'nin eÄŸer iki dÃ¶nem raslantÄ±sal olarak Ã§akÄ±ÅŸmÄ±yorsa dÃ¶nemin bir potansiyel olarak kalacaÄŸÄ±nÄ± ve sadece yumurtanÄ±n serbest kalacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyordu. Bununla beraber, gebeliÄŸi bu yolla Ã¶nlemek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir ama Ay DÃ¶nemleri'nde sakÄ±nÄ±lmasÄ± doÄŸru bir iÅŸtir. Gebe kalma anÄ±nda Ay'Ä±n yeri, maskÃ¼lin veya Yang (AteÅŸ-Hava) ise, Ã§ocuk erkek olacaktÄ±r; aksine feminen veya Ying (Toprak-Su) ise kÄ±z olacaktÄ±r. Ay'Ä±n burÃ§lardaki kalÄ±ÅŸ sÃ¼resi, yaklaÅŸÄ±k 2-2.5 gÃ¼ndÃ¼r. Yani hesaplar buna gÃ¶re yapÄ±lacaktÄ±r, Ay DÃ¶nemleri'nin iyi hesaplanmasÄ± sonucunda ortaya Ã§Ä±karÄ±lacak olan Ay Burcuna gÃ¶re ayarlanacak olan gebelik anÄ±, Ã¶nceden belirlenebilir. Astrolojik takvimler veya Ã¶zel tablolar Ay'Ä±n hangi anda burÃ§ deÄŸiÅŸtirdiÄŸini kesin olarak verirler; bu malzeme yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ilgili maÄŸazalarda bulunmaktadÄ±r. Ã–zetle anlatÄ±lmak istenen ÅŸudur; bir astrolog aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Ay evreleri hesaplanacak, anne adayÄ±nÄ±n doÄŸum anÄ± da Ã¶ÄŸrenildikten sonra istenilen tarih belirlenecek, evrelere gÃ¶re cinsiyet tercihi yapÄ±ldÄ±ktan sonra, gebe kalma anÄ± kesinleÅŸecektir. Bundan sonrasÄ± Ã§ifte aittir.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

"DÃ¶rt Ã§ocuÄŸumun cinsiyetini ben belirledim."



MÄ±sÄ±rlÄ± bir Egyptolog olan Dr. Balogh Naish'a gÃ¶re, Jonas'Ä±n metodu eski MÄ±sÄ±rlÄ±lar'dan alÄ±nmadÄ±r ve en azÄ±ndan 5000 yÄ±llÄ±ktÄ±r, Doktar Jonas'Ä±n metodu biliniyor ama yine de iÅŸin pÃ¼f noktalarÄ±nÄ± kimse bilmiyor, diyor. Naish, dÃ¼nyanÄ±n magnetik alanÄ±nÄ±n Ay evrelerinden etkilendiÄŸini ve spermlerin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± erkek ve kadÄ±n kromozomlarÄ±nÄ±n da aynÄ± etkinin altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yordu. Sheila ve Lynn Schroeder tarafÄ±ndan yÃ¶netilen Astrolojik DoÄŸum Kontrol Merkezi'nde Jonas'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± batÄ± dÃ¼nyasÄ±nÄ±n dikkatlerine sunuldu; sunuÅŸta Ay Burcu seÃ§imlerinde baÅŸarÄ± oranÄ±nÄ±n % 98 olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. Kontrol Merkezi'nden E.R. Schweigert, Ay'Ä±n farklÄ± burÃ§lardan geÃ§erken rahimdeki asidasyonun veya alkalin oranÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸinin spermlerdeki sedimentasyon sayÄ±mlarÄ±nda belirlendiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu. Astrolojik TÄ±p Ansiklopedisi'nin yazarÄ± olan H. L. Cornell, herkesin tÄ±bbi astrolojiyle ilgilenmesini sÃ¶ylÃ¼yor ve ÅŸÃ¶yle yazÄ±yor; "Bir yÄ±ldÄ±z haritasÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmakla kiÅŸinin karakterini ve mizacÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenebilir aynÄ± zamanda da hastalÄ±klarÄ± teÅŸhis edebiliriz, doÄŸum haritasÄ±nda bu noktalar Ã§ok belirgindir. Astrolojik hesaplamalarÄ± kullanarak, dÃ¶rt Ã§ocuÄŸumun doÄŸum tarihlerini ve cinsiyetlerini Ã¶nceden belirledim ve belirlemelerim doktorlarÄ±n verdiklerini tarihlerin hiÃ§birisine uymadÄ± ama sonuÃ§ta benim istediklerim gerÃ§ekleÅŸti."

Jonas'a deli diyenler



Jonas araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamak ve tanÄ±mlamak iÃ§in zorlu bir savaÅŸ veriyor. Ä°lk olarak tezini tÃ¼m ayrÄ±ntÄ±larÄ± ile beraber Macar ve Ã‡ek Bilim Akademi'lerine sundu. BaÅŸlarda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi iÃ§in teÅŸvik edildi Jonas saÄŸlanan bir fonla araÅŸtÄ±rmalara devam etti ama sonra fon neden gÃ¶sterilmeden birden durduruldu. 1960'da Dr. Aurel Hudcovic, Jonas'Ä± destekledi ve onun kuramlarÄ±nÄ± Bratislava Jinekoloji KliniÄŸi'niÄŸinde tanÄ±ttÄ±. KliniÄŸe Ã§aÄŸrÄ±lan Jonas, elde ettiÄŸi sonuÃ§larÄ±, hamile kadÄ±nlarÄ±n cinsel iliÅŸki bilgileriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rarak, doÄŸacak Ã§ocuklarÄ±n cinsiyetlerini tahmin etti, 100 doÄŸumda baÅŸarÄ±lÄ± tahmin oranÄ± 83'idi, bu sonuca gebe kalma dÃ¶nemlerinin astro haritalarÄ±nÄ± hesaplayarak varmÄ±ÅŸtÄ±. Benzer ikinci bir tur Ã§alÄ±ÅŸmada, baÅŸarÄ± oranÄ±nÄ± % 98'e yÃ¼kseltti. SonuÃ§larÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Macaristan, Ã‡ekoslovakya ve Almanya'dan binlerce mektup gelmeye baÅŸladÄ±; kadÄ±nlar gebe kalma, cinsiyet belirleme ve doÄŸum kontrolu konularÄ±nda yardÄ±m istiyorlardÄ±. Kozmogramlar Ã§izildi, programlar yapÄ±ldÄ±, Jonas seyahatlara baÅŸladÄ±, dersler ve konferanslar veriyor, bioritmin ana fikrini anlatÄ±yordu. BasÄ±nda Jonas'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± peÅŸpeÅŸeÂ yayÄ±nlanÄ±yor, ilgi artÄ±yordu. Ama daha Ã¶ncelerde Jonas'Ä±n bÃ¶lÃ¼m ÅŸefi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± TBC Psikiyatri KliniÄŸi, tavÄ±r alarak hastalarÄ±nÄ±n onunla temas etmelerini engellemeye baÅŸladÄ±; Mesaj aÃ§Ä±ktÄ±; psikiyatr veya astrolog olunabilirdi ama ikisi birden olunamazdÄ±. Bu engelleme etkili oldu ve projesini geliÅŸtirmek iÃ§in fon arayÄ±ÅŸlarÄ± boÅŸa Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±, birÃ§ok finans kurumu doktoru deli olarak tanÄ±mlÄ±yorlardÄ±.Â Â

Â

DoÄŸal DoÄŸum Kontrolu



BÃ¼tÃ¼n bunlardan sonra hangi gÃ¼Ã§ tÄ±bbi astrolojiye katlanabilirdi ki? ArayÄ±ÅŸlarÄ± boÅŸa gidince Jonas Macaristan'a dÃ¶ndÃ¼ ama burada da tersliklerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ± ve akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olup olmadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±nca, bir dizi teste katlanmak zorunda kaldÄ±. Bu arada ilk kitabÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±; "Ã‡ocuÄŸunuzun Cinsiyetini Ã–nceden Tahmin Edin" adlÄ± kitabÄ± altÄ± dile Ã§evrildi. Buna raÄŸmen hiÃ§bir maddi kazanÃ§ saÄŸlayamadÄ±. Ama iÅŸin aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa, sadece bir avuÃ§ meslektaÅŸÄ± Jonas'Ä± mahkum etti veya destekledi. 1968'de Ã‡ek SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Astra AraÅŸtÄ±rma Merkezi'ni kurdu ve planlÄ± evebeynliÄŸi teÅŸvik etti. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ndan iki ay sonra Astra, 9000 Kozmogram yayÄ±nladÄ±, bu arada Jonas'Ä±n fikirleri ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. Ostrander ve Schoreader "Demir Perde'nin ve SonrasÄ±nÄ±n ArdÄ±ndaki FizikÃ¶tesi KeÅŸifler" ve "DoÄŸal DoÄŸum Kontrolu" adlÄ± kitaplarÄ±nda Jonas'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± uzun uzun anlattÄ±lar. Dr. Schweigart Viyana'da aÃ§Ä±lan UluslararasÄ± Astra Merkezi'nde, Dr. Jonas'Ä±n veÂ Dr. Reichnitz'Ä±n Ay Evreleri KuramÄ±'nÄ±n tekrarlanmaya baÅŸlayan olaylarla Ã§oktan kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Dr. Schweigart ÅŸÃ¶yle diyordu; "Kendimizi raslantÄ±sal hissediyoruz ama eÄŸer bu olaylar baÅŸladÄ±ysa evrensellik kabul edilecek veya reddedilecektir. Belki gelecek kuÅŸaklar bunu ellerinde tutacaklar. Ä°nsanlÄ±k tarihi boyunca, yeni bilgilerin geÃ§erli dÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Ama eninde sonunda deÄŸiÅŸen ÅŸey, daima tutucu zihniyetler olmuÅŸtur."Â Â Â Â Â Â Â Â

Â

Jonas'Ä±n kuramÄ±nÄ±n ÅŸu andaki uygulamalarÄ±ndan Ã¶rnek bir rapor

Kaynak: Astra

Â

Tarih: 29 Åžubat 1996

MÃ¼ÅŸteri: Ms. Deborah S. Bundy,Â Albuquerque, ABD

DoÄŸum tarihi:Â 15 Mart 1947

DoÄŸum saati:Â Â Â Â 7:15 a.m. ABD E.S.T. (Ã–nemli-Tekrar kontrol edin)

Ay Evresi AÃ§Ä±sÄ±: 277' 59.6172 dakika

Gelecek yÄ±lda Ay Evresi AÃ§Ä±nÄ±z, (277' 59.6 dakika olacak)

Tekrarlanan gÃ¼nler aÅŸaÄŸÄ±da verilmiÅŸtir, lÃ¼tfen zamanlarÄ± doÄŸru olarak uygulayÄ±n;

TarihÂ Â Â Â Gebe Kalma SaatiÂ Â Cinsiyet

13 Mart 1996Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2:53 AMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â KÄ±z

11 Nisan 1996Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9:09 AMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â KÄ±z/Erkek

10 MayÄ±s 1996Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2:49 PMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Erkek

08 Haziran 1996Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9:15 PMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â KÄ±z

08 Temmuz 1996Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5:43 AMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Erkek

06 AÄŸustos 1996Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4:50 PMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â KÄ±z

05 EylÃ¼l 1996Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7:12 AMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Erkek

05 Ekim 1996Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0:38 AMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â KÄ±z

03 KasÄ±m 1996Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8:35 PMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Erkek

03 AralÄ±k 1996Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5:40 PMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â KÄ±z

02 Ocak 1997Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1:42 PMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Erkek

01 Åžubat 1997Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6:48 AMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â KÄ±z

02 Mart 1997Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8:05 PMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Erkek

Â Â