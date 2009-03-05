DoÄŸru insanÄ± bulmanÄ±z zor mu?

KiÅŸi genelde, bir sorunu Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken astrolojide bir yanÄ±t arar, Ã§Ã¼nkÃ¼ ondan baÅŸka hiÃ§bir sistem, bir konu Ã¼zerine bÃ¶ylesine gÃ¶rÃ¼ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± saÄŸlar gibi gÃ¶rÃ¼nmez. GÃ¶k haritasÄ±, mÃ¼kemmel bir psiko-spiritÃ¼el harita, iÃ§imizdeki iÅŸlevlere bir rehber olmakla kalmayÄ±p ek olarak doÄŸru bir zaman haritasÄ± olma Ã¶zelliÄŸine de sahiptir. Psiko-analizin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla, her tÃ¼rdeki karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma gruplarÄ±yla ve farkÄ±na varma programlarÄ±yla, astroloji, danÄ±ÅŸmanlÄ±k alanÄ±nda, giderek artarak yerini bulmaya baÅŸlamaktadÄ±r. Tabii, bÃ¼tÃ¼n astrologlar danÄ±ÅŸman deÄŸildir ama, yÃ¼z yÃ¼ze yapÄ±lan bir oturumda, haritadaki karmaÅŸÄ±klÄ±klarÄ± iÅŸlerken, Ã¶zellikle hayatÄ±n belli baÅŸlÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m noktalarÄ±nÄ±n, % 90 iliÅŸkileri kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼rÃ¼z. BÃ¶ylece, astrolojik-synastry (Yunancada, bir araya getirme anlamÄ±na gelen Â´synÂ´ ve yÄ±ldÄ±z anlamÄ±na gelen astronÂ´dan gelir) tarafÄ±ndan insan iliÅŸkilerinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± astrolojinin bir bÃ¼tÃ¼n olarak en Ã¶nemli ve en uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ yÃ¶nlerinden biridir.

SynastryÂ´nin amacÄ± bir iliÅŸkinin bize uygun olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± veya sÃ¼reklililiÄŸini belirtmek deÄŸildir, bizi iliÅŸkimizi daha iyi bir anlamamÄ±za doÄŸru yÃ¶neltir. GerÃ§ekte, her iliÅŸki uygundur ama bizi mutlu edip etmemesi tamamen ayrÄ± bir konudur. Bir insan, astrolojik aÃ§Ä±dan zor olarak tanÄ±mlanan bir iliÅŸkiye girmekte doÄŸal bir isteksizlik ve kararsÄ±zlÄ±k hissetse bile zorluklar kuÅŸkusuz her iki kiÅŸinin tecrÃ¼beleri iÃ§in gereklidir, geliÅŸim, kolay yolla deÄŸil daha Ã§ok acÄ±lar ve yÃ¼zleÅŸmelerle elde edilir. Elbette, astroloji bize bir iliÅŸkinin doÄŸuÅŸtan gelen gizil gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterebilir ve bÃ¶ylece zor iliÅŸkilere girmekten kaÃ§Ä±nmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r veya iliÅŸki Ã¶nerilebilir. Ama, kaderden kaÃ§mak kuÅŸkusuz, deneyin ertelenmesine veya baÅŸka bir iliÅŸkide benzer bir durumla karÅŸÄ±laÅŸmaya yol aÃ§abilir, kader ille de ilk planÄ±nÄ± uygulamaya Ã§abalar. Ä°kiz ruhlarÄ±n karÅŸÄ±laÅŸma olanaklarÄ± da vardÄ±r. Belki de bazÄ±larÄ± iÃ§in, bu romantik bir dÃ¼ÅŸten baÅŸka hiÃ§bir ÅŸey ifade etmez, ama kadere baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ± fazlasÄ±yla kuvvetli olan Ã§iftler iÃ§in bunun gerÃ§eklik payÄ± bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. KiÅŸi, tanrÄ±sal fikir akÄ±ÅŸÄ±nÄ± ya da astrolojik simgecilikteki kimyayÄ± gÃ¶remez, sadece diyaloÄŸu anlayabilir ama diyaloÄŸu anlarken, bazÄ± iliÅŸkilerin zor, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise kolay olduÄŸunu kavramada deÄŸerli bir anahtara sahiptir. KiÅŸÄ±ler arasÄ±ndaki farklÄ±lÄ±klarÄ±n bilincine varmak ve bunlarÄ± kabullenmek insanÄ±n daha hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ olmasÄ±nÄ± saÄŸlamakla kalmayÄ±p, onu devamlÄ± ve daha bilinÃ§li bir hale getirir, bu da sonunda insanÄ±n kendi iÃ§inde ve baÅŸkalarÄ±yla uyum iÃ§inde olmasÄ±nÄ± saÄŸlar. Synastry, duruma Ä±ÅŸÄ±k tutmak iÃ§in, Ã¶nce baÅŸlangÄ±Ã§ta sonra da iliÅŸkinin herhangi bir aÅŸamasÄ±nda kullanÄ±labilir. Burada bir astrolog sadece rehberlik yapabilir, ilahi dÃ¼zeni ya da insanlarÄ±n fikirlerini deÄŸiÅŸtiremez. Zaten iyi ve gerÃ§ek bir astroloÄŸun etik tavrÄ± bÃ¶yle olmalÄ±dÄ±r.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Amerika ve AvrupaÂ´da bir Ã§ok Ã¶zel Astroloji okulu, kurslarÄ± vardÄ±r. Ama resmi hiÃ§bir okul yoktur. Bunlardan, bulunduklarÄ± yerlere giderek ya da mektupla hatta on-line eÄŸitim gÃ¶rÃ¼p, sertifika ya da benzeri bir ÅŸeyler alabilirsiniz. Gene de bunlarÄ±n Ã§ok ciddi ÅŸeyler olduÄŸunu da sanmayÄ±n. AmerikaÂ´da veya Avrupaâ€™da bÃ¶yle bir okula en fazla bin dolar gÃ¶ndererek ya da bizzat giderek, bir ya da iki yÄ±l iÃ§inde Astrolog sertifikasÄ± almanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Bu sertifikalar ancak gÃ¶steriÅŸ yapmak ve profesyonel astrologlar iÃ§in mÃ¼ÅŸterinin gÃ¶zÃ¼nÃ¼ boyama aÃ§Ä±sÄ±ndan iÅŸe yararlar, kÃ¼Ã§Ã¼msemeden burada kasdettiÄŸim amacÄ±n sertifika olmamasÄ± gereÄŸidir; elbette ki bilgi alÄ±nmalÄ±dÄ±r ve Ã¶nemli olan budur. Ama bu bile bireyi astrolog yapmayacaktÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ yeteneÄŸin asÄ±l ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ± dÃ¶nem, deneyim kazanÄ±lacak olan gelecekteki yÄ±llardÄ±r. Tabii ki eÄŸer yetenek varsaâ€¦

Ve asÄ±l gerekli olan bilgi; astrolojinin yanÄ±sÄ±ra mistik Ã¶ÄŸretileri, felsefi akÄ±mlarÄ±, psikolojik ve psikiyatrik kaynaklarÄ±, inanÃ§larÄ±, mitolojiyi, astronomiye elbette uzmanlÄ±k dÃ¼zeyinde deÄŸil ama yeterince bilmek ve hatta tarih, coÄŸrafya gibi pozitif bilimlerden de payÄ±nÄ± almaktÄ±r. Ancak bundan sonra saÄŸlam bir alt yapÄ±nÄ±n Ã¼zerine insan ve gÃ¶k bilim sentezini oluÅŸturabiliriz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda eÄŸer baÅŸarÄ±lÄ± Ã¶rnekler gÃ¶rÃ¼rseniz, bilin ki karÅŸÄ±nÄ±zda astrolog deÄŸil bir falcÄ± bulunmaktadÄ±r ama bu da baÅŸka bir Ã¶ykÃ¼ olacaktÄ±r ve falcÄ±larÄ±n astrolojiye ihtiyacÄ± yoktur Ã§Ã¼nkÃ¼ bir falcÄ± geleceÄŸi her yerde her yÃ¶ntemle gÃ¶rebilir ama astrolog falcÄ± deÄŸildirâ€¦Â

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Ä°dealde kiÅŸinin, astrolojik sezgi tarafÄ±ndan desteklenmiÅŸ bir seÃ§im yapma ÅŸansÄ±na sahip olmasÄ± gerekir yani her durumda kararÄ± hÃ¼r irade verecektir. Ä°ÅŸte astro-aÅŸkÄ±n kimyasÄ± budur ve belki de yakÄ±n gelecekte, sevgililer nikah gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nce bir astroloÄŸa danÄ±ÅŸacaklar ve sonra da nikah dairesinden gÃ¼n alacaklar, hoÅŸ bunu ÅŸimdi yapanlar da var ya... Pozitif gÃ¼Ã§ler sizinle olsun...

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