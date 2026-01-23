Zona aşısı yaşlanmayı engelliyor

Haberin Devamı

Araştırmacılar, bu kişilerin daha düşük iltihap seviyelerine ve daha yavaş hücresel yaşlanmaya sahip olduğunu belirledi. Journals of Gerontology dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarları, aşının bağışıklık sistemini eğiterek vücutta kronik iltihaplanmayı azaltabileceğini, bunun da yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini düşünüyor. Önceki gözlemsel çalışmalar, zona aşısının kalp krizi, felç ve demans riskini azaltabileceğine dair güçlü bulgular sunmuştu. Yeni araştırma, bu olumlu etkilerin yaşlanma süreciyle de bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

İLERİ YAŞLARDA AKTİF OLUYOR

Zona, çocukluk çağında geçirilen suçiçeğine neden olan “varicella zoster” virüsünün yıllar sonra yeniden aktif hale gelmesiyle ortaya çıkıyor. Virüs sinir sisteminde uzun süre uykuda kalabiliyor ve genellikle ileri yaşlarda tekrar aktive oluyor. Bu nedenle zona aşısı özellikle 60 yaş üzeri bireylere öneriliyor. Aşı olmayan kişilerin yaklaşık yüzde 30’unun yaşamları boyunca zona geçirdiği tahmin ediliyor.