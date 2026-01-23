×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Zona aşısı yaşlanmayı engelliyor

Güncelleme Tarihi:

#Yaşlanma Süreci#Kronik İltihaplanma#Zona Aşısı
Zona aşısı yaşlanmayı engelliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 07:00

ABD’de yürütülen ve 70 yaş üzerindeki 3 bin 800’den fazla kişinin incelendiği çalışmada, 60 yaşından sonra zona aşısı olan bireylerin, aşı olmayanlara kıyasla biyolojik yaşlanma göstergelerinde daha iyi sonuçlar verdiği ortaya kondu.

Haberin Devamı

Araştırmacılar, bu kişilerin daha düşük iltihap seviyelerine ve daha yavaş hücresel yaşlanmaya sahip olduğunu belirledi. Journals of Gerontology dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarları, aşının bağışıklık sistemini eğiterek vücutta kronik iltihaplanmayı azaltabileceğini, bunun da yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini düşünüyor. Önceki gözlemsel çalışmalar, zona aşısının kalp krizi, felç ve demans riskini azaltabileceğine dair güçlü bulgular sunmuştu. Yeni araştırma, bu olumlu etkilerin yaşlanma süreciyle de bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

Gözden KaçmasınAdanalı Profesör Türk modeli olarak ABDye sundu: Tarih yazdı Bu görevi ilk Türk hekim olarak kabul etmiş oldumAdanalı Profesör Türk modeli olarak ABD'ye sundu: Tarih yazdı! 'Bu görevi ilk Türk hekim olarak kabul etmiş oldum'Haberi görüntüle

İLERİ YAŞLARDA AKTİF OLUYOR

Zona, çocukluk çağında geçirilen suçiçeğine neden olan “varicella zoster” virüsünün yıllar sonra yeniden aktif hale gelmesiyle ortaya çıkıyor. Virüs sinir sisteminde uzun süre uykuda kalabiliyor ve genellikle ileri yaşlarda tekrar aktive oluyor. Bu nedenle zona aşısı özellikle 60 yaş üzeri bireylere öneriliyor. Aşı olmayan kişilerin yaklaşık yüzde 30’unun yaşamları boyunca zona geçirdiği tahmin ediliyor.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yaşlanma Süreci#Kronik İltihaplanma#Zona Aşısı

BAKMADAN GEÇME!