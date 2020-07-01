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Haberler >Dizi İzle >Koronavirüte artan vakalar sebebiyle bir ülkeden daha karantina kararı geldi

Koronavirüte artan vakalar sebebiyle bir ülkeden daha karantina kararı geldi

DHA
01.07.2020 - 15:42 | Son Güncelleme:

Avustralya son iki hafta boyunca artan vakalar nedeniyle, Melbourne'un banliyölerinde karantina kararı alındı.  

Avustralya’nın en büyük kentlerinden Melbourne’de son iki haftadır artan koronavirüs vakaları sonrası karantina kararı alındı.

Karantina kararı 30'dan fazla banliyöde uygulanacak.

Karantina kapsamında  banliyö sakinleri market alışverişi, sağlık hizmetleri, temel ihtiyaçlar dışında evlerinde karantina altında olacağı ifade edildi.

AVUSTURALYA'DA SON DURUM

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 73, Yeni Güney Galler eyaletinde 14 kişinin daha yeni tip koronavirüse yakalanmasıyla ülkede son 24 saatteki vaka sayısı 87’ye yükseldi.

 

 

 

Etiketler: Koronavirüs

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