Kasımda İznik’e gelecek... Papa’nın Türkiye ziyareti kesinleşti

ABD kökenli ilk papa olan Leo, 27 ila 30 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de bulunacak. Ardından 30 Kasım’da Lübnan’a hareket edecek.

SELEFİNİN ARZUSUYDU

Papa’nın Türkiye ziyareti ilk olarak 21 Nisan’da hayatını kaybeden önceki Papa Françesko’nun Haziran 2024’te yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Papa Françesko, Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili’nin 2025’te 1700’üncü yılı olması dolayısıyla Türkiye’ye gitme isteğini dile getirmişti. Papa Françesko’nun bu ziyareti yapmasının planlandığı Mayıs 2025’ten önce 21 Nisan’da vefatının ardından gözler, bir sonraki Papa’nın bu konuda alacağı karara çevrilmişti. 8 Mayıs’ta yeni Papa seçilen 14’üncü Leo da gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, selefinin İznik’e gitmeyi istediğinin hatırlatılması üzerine “Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz” yanıtını vermişti. Ziyaret kapsamında Papa’nın, Ortadoğu’daki Hıristiyanların yaşadığı zorluklara dikkat çekmesi ve bölge barışı için çağrıda bulunması bekleniyor.

5’İNCİ PAPA OLACAK

Türkiye’yi daha önce 2014’te Papa Françesko, 2006’da Papa 16’ıncı Benedict, 1979’da Papa 2’nci Jean Paul ve 1967’de Papa 6’ncı Paulus ziyaret etmişti.