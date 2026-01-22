×
İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı askeri işbirliği

Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 07:00

İSRAİL ve Yunanistan Başbakanları Binyamun Netanyahu ve Kiriakos Miçotakis ile Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodoulidis’in 22 Aralık’da Küdüs’te yaptıkları üçlü zirveden yaklaşık bir ay sonra İsrail Savunma Bakanı Israel Katz Atina’da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Yunan Savunma Bakanlığı’nda yapılan görüşmede iki ülke zaten sıkı olan işbirliğinin güçlendirilmesi kararı aldı. Atina’da verilen haberlere göre, iki bakan Yunanistan’ın Türkiye ile kara sınırında (Meriç) ve Ege ile Doğu Akdeniz’de “Aşil kalkanı” adıyla 3.5 milyar Euro’luk 5 ayrı tipte silah sistemi konuşlandırılması projesini konuştular.

Bu çerçevede, İsrail’den Barak MX, Davud’un Sapanı ve Spyder tipi füze sistemlerinin yanı sıra radar sistemlerinin satın alımı ile ilgili görüşmelerin hızlandırılmasında mutabık kalındı.

Yunanistan, geçen yıl, İsrail’den 691 milyon Euro değerinde, füze ve mermileri ile birlikte 36 adet Puls (Hassas Universal Fırlatma Sistemi) tipi çok namlulu füze ve roket fırlatma sisteminin satın alımını kararlaştırmıştı. Ziyaret sırasında Katz, Türkiye aleyhine kullandığı küstah ifadelerle de dikkat çekti.

