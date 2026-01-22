İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı askeri işbirliği

Haberin Devamı

Yunan Savunma Bakanlığı’nda yapılan görüşmede iki ülke zaten sıkı olan işbirliğinin güçlendirilmesi kararı aldı. Atina’da verilen haberlere göre, iki bakan Yunanistan’ın Türkiye ile kara sınırında (Meriç) ve Ege ile Doğu Akdeniz’de “Aşil kalkanı” adıyla 3.5 milyar Euro’luk 5 ayrı tipte silah sistemi konuşlandırılması projesini konuştular.

Bu çerçevede, İsrail’den Barak MX, Davud’un Sapanı ve Spyder tipi füze sistemlerinin yanı sıra radar sistemlerinin satın alımı ile ilgili görüşmelerin hızlandırılmasında mutabık kalındı.

Gözden Kaçmasın Tarihi kırılma anı... SDG tasfiye ediliyor Haberi görüntüle

Yunanistan, geçen yıl, İsrail’den 691 milyon Euro değerinde, füze ve mermileri ile birlikte 36 adet Puls (Hassas Universal Fırlatma Sistemi) tipi çok namlulu füze ve roket fırlatma sisteminin satın alımını kararlaştırmıştı. Ziyaret sırasında Katz, Türkiye aleyhine kullandığı küstah ifadelerle de dikkat çekti.